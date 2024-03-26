Sinopsis Film IT, Badut Laknat Penebar Teror

JAKARTA - Sinopsis film It akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. It yang juga berjudul It Chapter One adalah film horor supernatural Amerika Serikat tahun 2017 yang disutradarai oleh Andy Muschietti dan ditulis oleh Chase Palmer, Cary Fukunaga, dan Gary Dauberman.

Film ini dibintangi oleh Jaeden Lieberher dan Bill Skarsgård sebagai peran utama, dengan Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton, dan Jackson Robert Scott tampil dalam peran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 86% berdasarkan 388 ulasan, dengan rating rata-rata 7.30/10.

Sinopsis Film IT

Pada bulan Oktober 1988, Bill Denbrough yang berusia dua belas tahun membuat perahu kertas untuk Georgie, adiknya yang berusia enam tahun. Georgie mengarungi perahu tersebut di sepanjang jalan-jalan hujan di kota kecil Derry, Maine, hanya untuk melihatnya jatuh ke dalam saluran air hujan. Saat dia mencoba mengambilnya kembali, Georgie melihat badut di dalam saluran, yang memperkenalkan dirinya sebagai "Pennywise the Dancing Clown". Pennywise memikat Georgie untuk mendekat, lalu menggigit lengannya dan menyeretnya ke dalam selokan.

Musim panas berikutnya pada bulan Juni 1989, Bill dan teman-temannya Richie Tozier, Eddie Kaspbrak, dan Stan Uris terlibat masalah dengan pembully yang lebih tua Henry Bowers, Belch Huggins, Patrick Hockstetter, dan Victor Criss. Bill, yang masih dihantui oleh hilangnya Georgie, menghitung bahwa mayat adiknya mungkin telah terdampar di tanah rawa yang berlumpur yang disebut Barrens. Dia merekrut teman-temannya untuk menyelidiki, percaya bahwa Georgie mungkin masih hidup.

Ben Hanscom, salah satu teman sekelas baru Bill, mengetahui bahwa tragedi-tragedi tak terjelaskan dan kehilangan anak-anak telah menghantui kota tersebut selama berabad-abad. Ditargetkan oleh geng Bowers, Ben melarikan diri ke Barrens dan bertemu dengan kelompok Bill. Mereka menemukan sepatu anak perempuan yang hilang bernama Betty Ripsom, sementara Patrick dibunuh oleh Pennywise saat mencari Ben di dalam saluran.

Beverly Marsh, seorang gadis yang dibully karena dugaan perilaku seksualnya, juga bergabung dengan kelompok tersebut; baik Bill maupun Ben mengembangkan perasaan untuknya. Kemudian, kelompok tersebut berteman dengan yatim piatu Mike Hanlon setelah menyelamatkannya dari Bowers.

Setiap anggota kelompok telah mengalami manifestasi menakutkan dari badut yang sama yang menyerang Georgie: seorang anak laki-laki tak berkepala (Ben), sebuah wastafel yang memuntahkan darah hanya bisa dilihat oleh anak-anak (Beverly), seorang penderita penyakit dan membusuk (Eddie), sebuah lukisan yang mengganggu yang hidup (Stan), orangtua Mike terbakar hidup-hidup (Mike), dan bayangan menakutkan dari Georgie (Bill).