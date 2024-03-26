Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Collide, Pencurian Narkoba demi Keberlangsungan Hidup

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:01 WIB
Sinopsis Film Collide, Pencurian Narkoba demi Keberlangsungan Hidup
Sinopsis Film Collide (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Collide akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Collide adalah film thriller aksi tahun 2016 yang disutradarai oleh Eran Creevy, yang juga turut menulis skenario bersama F. Scott Frazier.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 24% dari 42 ulasan kritikusnya adalah positif, dengan rating rata-rata 4/10.

Sinopsis Film Collide, Pencurian Narkoba demi Keberlangsungan Hidup

Sinopsis Film Collide

Film ini dibintangi oleh Nicholas Hoult, Felicity Jones, Marwan Kenzari, Ben Kingsley, dan Anthony Hopkins. Alur ceritanya mengikuti dua warga Amerika muda yang tinggal di Jerman yang harus melakukan pencurian narkoba dari seorang bos kejahatan untuk membayar operasi medis.

Casey, seorang warga Amerika yang tinggal di Cologne, Jerman, bekerja dengan temannya Matthias untuk seorang pengedar narkoba, Geran, sebagai pengantar uang. Dia bertemu dengan Juliette, seorang warga Amerika lainnya, suatu malam saat dia menjadi pelayan di salah satu tempat nongkrong Geran. Meskipun tertarik padanya, Juliette menolaknya saat ia mengajaknya kencan, menyatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan seseorang yang berada di lingkaran Geran, tetapi memintanya untuk mencarinya setelah dia keluar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement