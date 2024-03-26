Sinopsis Film Collide, Pencurian Narkoba demi Keberlangsungan Hidup

JAKARTA - Sinopsis film Collide akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Collide adalah film thriller aksi tahun 2016 yang disutradarai oleh Eran Creevy, yang juga turut menulis skenario bersama F. Scott Frazier.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 24% dari 42 ulasan kritikusnya adalah positif, dengan rating rata-rata 4/10.

BACA JUGA: Sinopsis Film Bullet Head

Sinopsis Film Collide

Film ini dibintangi oleh Nicholas Hoult, Felicity Jones, Marwan Kenzari, Ben Kingsley, dan Anthony Hopkins. Alur ceritanya mengikuti dua warga Amerika muda yang tinggal di Jerman yang harus melakukan pencurian narkoba dari seorang bos kejahatan untuk membayar operasi medis.

Casey, seorang warga Amerika yang tinggal di Cologne, Jerman, bekerja dengan temannya Matthias untuk seorang pengedar narkoba, Geran, sebagai pengantar uang. Dia bertemu dengan Juliette, seorang warga Amerika lainnya, suatu malam saat dia menjadi pelayan di salah satu tempat nongkrong Geran. Meskipun tertarik padanya, Juliette menolaknya saat ia mengajaknya kencan, menyatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan seseorang yang berada di lingkaran Geran, tetapi memintanya untuk mencarinya setelah dia keluar.