Sinopsis Film Dragged Across Concrete

JAKARTA - Sinopsis film Dragged Across Concrete akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Dragged Across Concrete adalah film thriller kejahatan neo-noir Amerika tahun 2018 yang ditulis dan disutradarai oleh S. Craig Zahler.

Film ini dibintangi oleh para pemain ensemble yang meliputi Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles, Michael Jai White, Jennifer Carpenter, Laurie Holden, Fred Melamed, Udo Kier, Thomas Kretschmann, dan Don Johnson.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Dragged Across Concrete mendapat peringkat persetujuan sebesar 76% berdasarkan 151 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,9/10.

Sinopsis Film Dragged Across Concrete

Di kota fiktif Bulwark, mantan narapidana Henry Johns menegur ibunya karena kembali menjadi pekerja seks dan mengonsumsi narkoba, sebelum bertemu kembali dengan adik laki-lakinya yang cacat, Ethan.

Tiga minggu kemudian, detektif polisi Brett Ridgeman dan Anthony Lurasetti dihentikan tanpa bayaran oleh departemen polisi setelah video muncul yang mengungkapkan mereka melakukan brutalitas polisi pada seorang dealer narkoba.

Kedua detektif tersebut sangat membutuhkan uang, dengan Ridgeman memerlukan uang untuk pindah ke lingkungan yang lebih aman untuk keluarganya, sementara Lurasetti terhenti dalam melamar pacarnya Denise. Berdasarkan informasi dari Friedrich, seorang pengusaha kaya dengan hubungan kriminal, Ridgeman merekrut Lurasetti untuk membantunya mengawasi dan merampok Lorentz Vogelmann, seorang pencuri profesional.

Henry dan teman masa kecilnya, Biscuit, dipekerjakan oleh Vogelmann sebagai pengemudi pelarian, yang anak buahnya, Black Gloves dan Grey Gloves, telah melakukan serangkaian perampokan untuk membeli van anti peluru yang disesuaikan. Vogelmann dan krunya kemudian merampok sebuah bank, mengambil pegawai dan pelanggan sebagai sandera. Seorang pegawai bank, Kelly Summer, yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan, dieksekusi oleh perampok bank setelah mencegah rekan kerjanya memberitahukan polisi melalui email. Para perampok ini memotong alat kelamin manajer bank dan kemudian melarikan diri dengan bullion dan seorang sandera, Cheryl, sambil diikuti oleh Ridgeman dan Lurasetti, yang diperhatikan oleh Henry.

Tidak nyaman dengan kekejaman Vogelmann dan anak buahnya, Henry dan Biscuit kemudian dipaksa untuk menyerahkan senjata mereka. Menyadari mereka mungkin akan dibunuh, Henry memilih untuk tidak memberitahu Biscuit atau para perampok bahwa mereka diikuti oleh detektif. Lurasetti mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh para perampok dan menegur Ridgeman karena tidak campur tangan lebih awal atau memberitahukan otoritas, tetapi Ridgeman menegaskan bahwa penegakan hukum akan terlambat, dan hanya mereka berdua yang bisa menangani para perampok. Lurasetti memutuskan untuk tidak menunda lamarannya kepada Denise dan meninggalkannya pesan suara yang mengarahkan dia ke cincin pertunangannya.