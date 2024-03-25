Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Elly Sugigi Sebut Icha Annisa Faradila Sudah Sumpah Alquran Terkait Dugaan Santet Stevie Agnecya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |13:20 WIB
Elly Sugigi Sebut Icha Annisa Faradila Sudah Sumpah Alquran Terkait Dugaan Santet Stevie Agnecya
Elly Sugigi sebut Icha Annisa Faradila sudah sumpat Alquran (Foto: Instagram/ellusugigi_real_)
A
A
A

JAKARTA - Elly Sugigi merupakan artis yang mengenal sosok mendiang Stevie Agnecya dan juga Icha Annisa Faradila. Bahkan Elly sendiri sempat hadir di rumah duka dan juga pemakaman Stevie yang berlangsung pada Jumat, 22 Maret 2024 di TPU Tanah Kusir.

Terkait maraknya dugaan bahwa Stevie meninggal dunia lantaran disantet, Elly Sugigi pun ikut angkat bicara. Bintang film Hijab ini bahkan menyebut bahwa dugaan netizen bahwa Icha Annisa yang mengirimkan santet pada Stevie tidaklah benar.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Elly mengatakan jika Icha Annisa sempat melakukan sumpah Alquran terkait tudingan tersebut. Sayangnya, Icha Annisa menolak Elly untuk mengunggah video tersebut.

"Icha apa aku yang up nih sumpah Al quran km ..udah jangan di balas satu-satu capek kamu nya. Serahkan sama Allah ca kasihan anak kamu masih kecil dan stevie juga udah tenang di sana.. Buktikan aja sama Allah ca ..manusia cuma bisa liat sisi buruk kamu aja dari cerita masa lalu kamu ribut sm stevie ..kasian bayi kamu ca @ichaannisafaradila," kata Elly Sugigi di kolom komentar Instagram.

Elly Sugigi

Elly Sugigi sebut Icha Annisa Faradila sudah sumpat Alquran (Foto: Instagram/ellusugigi_real_)


"Jangan mpok biar nanti aku n pihak ak yg klarifikasi yaa makasih mpok syg support n kasih sayang nya," balas Icha.

Lewat kolom komentar, Elly pun ikut membantu Icha Annisa untuk memberikan klarifikasi pada netizen soal tudingan santet. Bahkan ia pun menegaskan jika Icha Annisa sudah sempat melakukan sumpah Alquran.

"Paham sayang tp stevie dipanggil Allah bukan karena icha aku tau sayang itu fitnah stevie meninggal di hari baik bulan baik dia orang baik kok dan sebelum ini mereka uda baikan sayang, uda saling minta maaf," kata Elly, membalas komentar netizen.

"Sudah sumpah Alquran," tegasnya.

