HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hard Gumay Bongkar Isi DM dari Stevie Agnecya sebelum Meninggal Dunia

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |08:58 WIB
Hard Gumay Bongkar Isi DM dari Stevie Agnecya sebelum Meninggal Dunia
Hard Gumay bongkar isi DM dari Stevie Agnecya sebelum meninggal dunia. (Foto: Instagram/@stevieagnecya)
JAKARTA - Mendiang Stevie Agnecya ternyata sempat menghubungi peramal Hard Gumay lewat direct message Instagram, sebelum meninggal dunia pada Kamis (21/3/2024) malam. Isi chat mendiang kemudian diunggah oleh sang peramal.

Dari tangkapan layar DM Stevie tersebut, diketahui mendiang sudah cukup lama mengirimkan pesan tersebut. Mendiang terlihat menyapa Hard Gumay dan mengajaknya berkenalan sebelum menyampaikan maksudnya.

"Selamat malam kak, salam kenal ya. Kalau mau konsultasi ke mana ya kak? Terima kasih," tulis Stevie Agnecya dalam pesannya seperti dikutip dari unggahan akun Instagram @hardgumay, pada Senin (25/3/2024).

Dalam unggahannya, Hard Gumay mengungkapkan harapan dan doanya untuk mendiang dan keluarganya. Dia juga menuliskan pesan bijak bahwa kematian merupakan takdir dari yang Maha Kuasa.

"Allahummagh firlahaa waa warhamhaa wa'aafihaa wa'fuanhaa. Ya Allah, ampunilah dia, berikanlah rahmat, kesehatan, dan ampunan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan," katanya.

Hard Gumay bongkar isi DM Stevie Agnecya sebelum meninggal dunia. (Foto: Instagram/@hardgumay)

Dalam lanjutan keterangannya, Hard Gumay menuliskan, "Semoga almarhumah berpulang dengan damai. Ketika seseorang meninggal, itu adalah panggilan Allah. Selamat Jalan Stevie."

Beberapa netizen menduga maksud pesan Stevie kepada Hard Gumay adalah untuk berkonsultasi mengenai dugaan dirinya terkena santet yang belakangan menjadi perbincangan publik.

