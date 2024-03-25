Sinopsis Film Blacklight, Agen FBI di Pusaran Konspirasi

JAKARTA - Sinopsis film Blacklight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Blacklight adalah sebuah film thriller aksi tahun 2022 yang disutradarai dan ditulis bersama oleh Mark Williams.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson sebagai seorang agen FBI yang misterius yang terlibat dalam konspirasi pemerintah; Emmy Raver-Lampman, Taylor John Smith, dan Aidan Quinn juga turut membintangi.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 11% dari 105 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 3,8/10.

Sinopsis Film Blacklight

Sofia Flores adalah seorang aktivis politik yang inspiratif yang memiliki keberanian untuk berdiri teguh atas apa yang dia percayai. Dalam kunjungan terbarunya ke Washington, D.C., dia memberikan pidato berapi-api dalam sebuah unjuk rasa untuk kesetaraan perempuan dan rasial. Meskipun menghadapi ancaman dan peringatan yang tak terhitung jumlahnya, Sofia terus bersuara menentang ketidakadilan yang dia hadapi.

Malam itu, setelah unjuk rasa berakhir, dia pulang ke rumah, sayangnya tidak menyadari nasib yang menunggunya. Dalam sebuah tindakan yang menghancurkan dan disengaja, Sofia tewas dalam serangan tabrak dan kabur tepat di luar rumahnya. Kematian nya menggemparkan bangsa dan memicu kemarahan atas kurangnya perlindungan yang jelas bagi para aktivis seperti dia. Sofia kini diingat di mana-mana sebagai seorang pahlawan berani dalam perjuangan kesetaraan perempuan dan rasial, dan warisan nya menjadi inspirasi bagi aktivis lain untuk bersuara meskipun dengan risiko.

Travis Block adalah seorang veteran Perang Vietnam yang bekerja di balik layar untuk Direktur FBI Gabriel Robinson. Tugasnya adalah menangani tugas-tugas sulit dengan kebijaksanaan. Dia telah bersama biro tersebut selama bertahun-tahun, tetapi sekarang bahwa putrinya dan cucunya semakin dewasa, dia ingin pensiun dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Sayangnya, Robinson enggan melepaskannya dan memberinya misi baru, untuk menemukan dan membawa masuk Agen FBI menyamar, Dusty Crane.

Block tidak puas dengan tugas ini, tetapi loyalitasnya kepada biro membuatnya menerima. Mengetahui bahwa ini bisa memakan waktu lama, Travis tahu bahwa itu akan menunda rencana hidupnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya, tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah kewajibannya untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Dia masih belum kehilangan harapan bahwa dia akan keluar dari misi ini tepat waktu dan dapat mendekati keluarganya lebih cepat atau lebih lambat.

Namun, Crane menjadi liar dan menghubungi Mira Jones, seorang jurnalis, yang mengklaim memiliki informasi tentang pembunuhan Flores. Meskipun dikejar tanpa henti oleh Block, seorang agen khusus yang sangat terampil, dan FBI, Crane berhasil lolos dalam beberapa kesempatan. Dia mengatur pertemuan dengan Jones di sebuah museum, di mana Block mengikuti jurnalis tersebut ke pertemuan. Namun, Crane berhasil menggagalkan setiap upaya Block untuk menangkapnya dan lolos lagi. Sesaat sebelum Crane ditembak mati oleh dua Agen FBI, dia mengungkap kepada Block bahwa itulah Robinson, seorang tokoh underworld yang berkuasa, yang telah memerintahkan pembunuhan Flores. Pengungkapan itu datang terlambat bagi kedua penjahat dan agen khusus, menandakan akhir tragis dari permainan berburu mereka yang mematikan.

Block dan Jones memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dan mengejar ketertinggalan. Tetapi pertemuan mereka segera disambut dengan berita kelam, Jones telah mendengar dari Crane bahwa FBI memiliki program rahasia bernama Operasi Unity. Menurut Crane, itu sedang dijalankan oleh Robinson, dan melibatkan pembunuhan warga sipil tak bersalah seperti Flores. Terkejut, Block harus melakukan sesuatu. Dia pergi langsung ke Robinson dan bertanya padanya apa yang terjadi dengan Operasi Unity. Namun, Robinson tidak memberinya jawaban yang memuaskan, malah memperingatkan Block untuk menjauh dan secara implisit mengancam keluarganya. Hal ini membuat Block tidak nyaman, mendorongnya untuk melakukan penyelidikan sendiri tentang masalah ini.