Klarifikasi Icha Annisa Faradila Usai Dituduh Kirim Santet ke Stevie Agnecya

JAKARTA - Kepergian Stevie Agnecya masih menyisakan tanda tanya di benak masyarakat. Mengingat, pihak keluarga sama sekali belum memberikan keterangan soal penyebab meninggalnya sang artis.

Hal itu membuat publik pun menduga keras bahwa Stevie meninggal lantaran terkena santet, bukan karena kanker serviks. Meskipun, orang-orang terdekat Stevie sempat menyebut jika mantan istri Samuel Rizal itu sudah cukup sering bolak-balik ke rumah sakit.

Selain itu, dugaan publik semakin kuat lantaran pada September 2023, istri dari Anggi Pratama ini mengaku baru mengetahui jika dirinya mengalami santet, usai melakukan rontgen dan mendatangi 25 dokter berbeda demi mengetahui penyakit yang diidapnya. Bahkan, ia juga mengaku sudah 4 tahun lamanya merasakan sakit, tanpa mengetahui penyebab penyakitnya.

BACA JUGA: Icha Annisa Faradila Diduga Ucapkan Duka Cita ke Stevie Agnecya Pakai Foto Ussy Sulistiawaty

Di tengah kabar penyebab meninggalnya Stevie karena santet, publik pun ramai menyoroti sosok mantan rekan bisnis ibu tiga anak tersebut, yakni Icha Annisa Faradila. Pasalnya, keduanya disebiut pernah berseteru lantaran bisnis, belum lagi Stevie pernah membeberkan ciri-ciri orang yang menyantetnya dan diduga mengarah pada sosok Icha.

Kini, Icha Annisa Faradila pun ramai dituduh netizen sebagai dalang dari pengirim santet tersebut. Padahal tidak ada bukti terkait tuduhan tersebut.

Klarifikasi Icha Annisa Faradila dituduh kirim santet ke Stevi Agnecya (Foto: Instagram/ichaannisafaradila)





Merasa geram karena digeruduk netizen, Icha Annisa Faradila pun angkat suara lewat akun Instagram pribadinya.

"Astagfirullah..Perbanyak istighfar Untuk semua tuduhan fitnah an yang di tuduh kan kepada sy dan keluarga," tulis Icha Annisa Faradila, di Instagram @ichaannisafaradila.

Icha mengatakan bahwa kini fitnahan itu semakin lama malah semakin melebar ke mana-mana. Sehingga ia tidak akan berdiam diri lagi.

"Seperti nya karna ini sudah sangat melebar ke mana-mana fitnahannya atas cerita yang dibuat fitnahan juga. Saya tidak bisa lagi untuk diam," tegas Icha Annisa Faradila.

BACA JUGA: Icha Annisa Faradila Ikut Berduka Atas Meninggalnya Stevie Agnecya

Dalam waktu dekat, pemain FTV itu mengaku akan segera melakukan klarifikasi dengan menyertakan semua bukti-bukti.

"Insya Allah saya akan segera klarifikasi Dan memberikan bukti yang saya punya. Terima kasih," tutup Icha Annisa Faradila.