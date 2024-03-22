RCTI Bawa Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia 2024 ke Tangerang

RCTI bawa Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia 2024 ke Tangerang. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ada sederet tayangan spesial di momen Ramadan. Setelah Surabaya, kini RCTI akan menggelar Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia 2024 di Lapangan Elektrik Puspem Tangerang, Banten, pada 22 Maret 2024.

Dipandu Arie Untung, Tabligh Akbar bertajuk Meraih Berkah Ramadan akan diisi tausiyah dari Abi Amir Faishol Fath dan Das’ad Latief. Acara akan diselingi sesi tanya jawab bersama para jama’ah dan lantunan lagu religi penyejuk hati dari Putri Ariani.

Keesokan harinya, RCTI akan menggelar Festival Hafiz Indonesia 2024 masih di venue yang sama. Irfan Hakim sebagai pemandu acara akan menyapa warga Tangerang, pada 23 Maret 2024, pukul 15.00.

Akan ada deretan alumni Hafiz Indonesia yang tampil dalam acara ini, seperti Andurrahman (HI 2018), Farid (HI 2023), Asma (HI 2023), dan Najah (HI 2019). Tausiyah akan dibawakan Abi Amir Faishol Fath dan Nabilah Abdul Rahim.