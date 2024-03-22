Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

RCTI Bawa Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia 2024 ke Tangerang

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |19:22 WIB
RCTI Bawa Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia 2024 ke Tangerang
RCTI bawa Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia 2024 ke Tangerang. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ada sederet tayangan spesial di momen Ramadan. Setelah Surabaya, kini RCTI akan menggelar Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia 2024 di Lapangan Elektrik Puspem Tangerang, Banten, pada 22 Maret 2024.

Dipandu Arie Untung, Tabligh Akbar bertajuk Meraih Berkah Ramadan akan diisi tausiyah dari Abi Amir Faishol Fath dan Das’ad Latief. Acara akan diselingi sesi tanya jawab bersama para jama’ah dan lantunan lagu religi penyejuk hati dari Putri Ariani. 

Keesokan harinya, RCTI akan menggelar Festival Hafiz Indonesia 2024 masih di venue yang sama. Irfan Hakim sebagai pemandu acara akan menyapa warga Tangerang, pada 23 Maret 2024, pukul 15.00. 

Akan ada deretan alumni Hafiz Indonesia yang tampil dalam acara ini, seperti Andurrahman (HI 2018), Farid (HI 2023), Asma (HI 2023), dan Najah (HI 2019). Tausiyah akan dibawakan Abi Amir Faishol Fath dan Nabilah Abdul Rahim. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement