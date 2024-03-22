Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 22 Maret 2024

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |17:42 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 22 Maret 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 22 Maret 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 22 Maret 2024 bercerita tentang Arsy yang sibuk mempersiapkan barang-barang untuk pindah ke rumah baru. Namun saat dia melewati kamar Rama, dia kembali terkenang sosok mendiang. 

Kamar Rama masih sama seperti saat dia masih hidup yang membuat Arsy menangis. Sumi yang melihat tangis haru perempuan itu pun merasa iba dan mencoba menghiburnya. 

Tak tahan dengan rasa sedih yang dirasakannya, Arsy meninggalkan kamar Rama yang membuat Irwandi sang ayah mertua bingung. Pria itu kemudian bertanya pada Sumi apa yang terjadi dengan Arsy. 

Setelah mengetahui apa yang terjadi, Irwandi yang awalnya kecewa dengan keinginan Arsy keluar dari rumahnya pun akhirnya memaklumi keputusan sang menantu. Dia pun meminta maaf pada menantunya tersebut. 

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 22 Maret 2024. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement