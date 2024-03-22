Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 22 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 22 Maret 2024 bercerita tentang Arsy yang sibuk mempersiapkan barang-barang untuk pindah ke rumah baru. Namun saat dia melewati kamar Rama, dia kembali terkenang sosok mendiang.

Kamar Rama masih sama seperti saat dia masih hidup yang membuat Arsy menangis. Sumi yang melihat tangis haru perempuan itu pun merasa iba dan mencoba menghiburnya.

BACA JUGA: Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 21 Maret 2024

Tak tahan dengan rasa sedih yang dirasakannya, Arsy meninggalkan kamar Rama yang membuat Irwandi sang ayah mertua bingung. Pria itu kemudian bertanya pada Sumi apa yang terjadi dengan Arsy.

Setelah mengetahui apa yang terjadi, Irwandi yang awalnya kecewa dengan keinginan Arsy keluar dari rumahnya pun akhirnya memaklumi keputusan sang menantu. Dia pun meminta maaf pada menantunya tersebut.