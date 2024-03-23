Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kate Middleton Idap Kanker Stadium Awal

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |06:50 WIB
Kate Middleton Idap Kanker Stadium Awal
Kate Middleton umumkan mengidap kanker stadium awal. (Foto: Instagram/@princeandprincessofwales)
LONDON - Kate Middleton akhirnya tampil di hadapan publik secara resmi lewat sebuah video yang dirilis pada 22 Maret 2024. Dalam video itu, dia mengaku, mengidap kanker stadium awal yang dapat ditangani dengan kemoterapi. 

Kanker tersebut, menurut Kate, terdeteksi setelah menjalani operasi abdomen di The London Clinic, pada 14 Januari silam. “Saat itu, kondisiku dinyatakan non-kanker dan operasi berjalan lancar,” ujarnya dikutip dari The Independent, Sabtu (23/3/2024). 

Namun tes yang dijalaninya setelah operasi cukup mengejutkan karena tim medis menemukan keberadaan kanker di tubuhnya. Karena kanker itu berada di stadium awal, dokter menyarankan agar Kate Middleton menjalani kemoterapi. 

“Diagnosa itu menjadi pukulan besar bagi kami. Aku dan William melakukan semua hal untuk memproses dan menerima hal ini dengan hati-hati demi kebaikan keluarga kecil kami,” katanya. 

Kate Midlleton umumkan idap kanker stadium awal. (Foto: Instagram/@princeandprincessofwales)

