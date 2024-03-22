Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 23 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 23 Maret 2024 bercerita tentang Etty yang memilih ikut berinvestasi emas dengan temannya.

Dia kemudian memamerkan investasi tersebut kepada Marni dan mengklaim investasi emas yang dijalaninya jauh lebih aman ketimbang apa yang ditawarkan Gus Mujidin. Marni yang kesal kemudian melaporkan hal itu kepada Maesaroh.

Sementara itu, Gus Mujidin berusaha meyakinkan Maesaroh bahwa investasi yang ditawarkannya aman dan menguntungkan. Bahkan, pria itu menjanjikan keuntungan 30 persen untuk Maesaroh, Marni, dan Ical.

Sementara itu, Gus Mujidin yang menyukai Laras memberikan sebuah mukena cantik untuknya. Hal itu langsung menjadi bahan gosip ibu-ibu di Kampung Kebon Singkong. Maesaroh yang mengetahui hal itu pun cemburu.