HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

RCTI Bagi-bagi Pulsa untuk Penonton Setia Layar Drama TerOKE

Pasopati Baladika , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |05:59 WIB
RCTI Bagi-bagi Pulsa untuk Penonton Setia Layar Drama TerOKE
RCTI bagi-bagi pulsa untuk penonton setianya. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - RCTI bagi-bagi pulsa untuk penonton setianya. Kali ini, para penggemar sinetron-sinetron RCTI berkesempatan untuk mendapatkan pulsa gratis dengan cara yang sangat mudah. Simak caranya berikut ini.

Anda hanya perlu menonton dua sinetron Layar Drama TerOKE RCTI, TKP Para Wali dan Aku Mencintaimu karena Allah, yang tayang setiap hari, masing-masing pukul 04.00 WIB dan 18.45 WIB. 

Sepanjang penayangan dua sinetron itu, akan muncul QR Code di layar kaca yang bisa discan. Jika Anda termasuk 50 orang pertama yang beruntung di setiap segmennya maka Anda bisa mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000 setiap harinya. 

Cukup mudah bukan caranya? Yuk ikutan dan dapatkan pulsa gratis dari RCTI.*

(SIS)

