HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Minta Maaf Usai Dihujat Imbas Status OpentoWork

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |08:05 WIB
Prilly Latuconsina Minta Maaf Usai Dihujat Imbas Status OpentoWork
Prilly Latuconsina Minta Maaf Usai Dihujat Imbas Status OpentoWork. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf usai unggahannya seputar status #OpentoWork di Linkedln picu polemik. Unggahan itu kabarnya membuat sang aktris menerima puluhan ribu tawaran pekerjaan.

Namun siapa sangka, unggahan tersebut justru memicu kecaman karena dinilai tidak berempati terhadap para pencari kerja yang kesulitan mencari pekerjaan di tengah sulitnya kondisi ekonomi. 

“Aku minta maaf dengan tulus, kalau apa yang terjadi telah menimbulkan rasa tak nyaman atau kesalahpahaman. Ini sama sekali bukan hal yang ingin aku ciptakan,” ujarnya dikutip dari akun @prillylatuconsina, pada Rabu (4/2/2026). 

Tiba-Tiba, Prilly Latuconsina Pasang Status Open to Work di Linkedln
Prilly Latuconsina Minta Maaf Usai Dihujat Imbas Status OpentoWork. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

Prilly menegaskan, sejak awal mengunggah video tersebut tidak berniat untuk bersikap tidak sensitif, apalagi tidak berempati terhadap masyarakat, terutama kaum muda, yang tengah kesulitan mencari pekerjaan. 

Namun dia memastikan penggunaan fitur #OpentoWork merupakan cara membuka peluang kolaborasi lintas industri dan memperluas jejaring profesional. Dengan begitu, dia bisa menjajal bidang pekerjaan baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. 

“Aku tidak bermaksud mengambil kesempatan siapapun, melainkan sebagai bagian proses belajarku dan upayaku untuk terus bertumbuh,” ungkapnya menambahkan.

 

1 2
