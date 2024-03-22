Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kebaikan Hati Stevie Agnecya Terungkap, Sempat Sedekah Alquran dan Mukena Sebelum Meninggal

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:02 WIB
Kebaikan Hati Stevie Agnecya Terungkap, Sempat Sedekah Alquran dan Mukena Sebelum Meninggal
Kebaikan hati Stevie Agnecya mendadak dibongkar netizen (Foto: Instagram/stevieagnecya)
A
A
A

JAKARTA - Kabar meninggalnya Stevie Agnecya membuat publik bersedih. Banyak yang tak menyangka bahwa Stevie akan meninggal di usia muda, 32 tahun.

Di tengah kabar duka tersebut, muncul sejumlah netizen yang membeberkan kebaikan hati dari istri pilot bernama Anggi Pratama tersebut. Bahkan tak sedikit netizen yang mengaku sempat mendapatkan mukena dan Alquran dari ibu tiga anak ini.

"Insya Allah husnul khotimah Al- Fatihah kak Stevie... oiyaa kaa semoga mukena yang kakak kasih ke aku tahun lalu bisa menjadi amal jariyah kakak di sana hikss," kata luluan***.

"Dia baik bgt sering bagi2 alquran n mukene,aq dpt alquran 2 dri beliau," sambung qq_ly***.

Stevie Agnecya

Kebaikan hati Stevie Agnecya mendadak dibongkar netizen (Foto: Instagram/stevieagnecya)


Selain itu, beberapa netizen juga mengaku bahwa Stevie kerap kali membantu sesama dengan memberikan zakat. Termasuk memberikan zakat fitrah untuk 2000 orang jelang Ramadan tahun 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125406/stevie_agnecya-Gbjv_large.jpg
Momen Samuel Rizal dan Anggi Pratama Nyekar Bareng ke Makam Stevie Agnecya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/33/3015995/alasan-anggi-pratama-selalu-sambangi-makam-stevie-agnecya-di-malam-hari-xlVxwEycMn.jpg
Alasan Anggi Pratama Selalu Sambangi Makam Stevie Agnecya di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996858/anggi-pratama-gelar-santunan-atas-nama-stevie-agnecya-K05SJdF9Qo.jpg
Anggi Pratama Gelar Santunan Atas Nama Stevie Agnecya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996192/adik-ipar-stevie-agnecya-angkat-bicara-soal-jual-barang-peninggalan-almarhumah-8o4GnBl8jS.jpg
Adik Ipar Stevie Agnecya Angkat Bicara soal Jual Barang Peninggalan Almarhumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995899/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-icha-annisa-faradila-bantah-menangis-PRZfyb9i8Z.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila Bantah Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/33/2994579/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-di-malam-takbiran-anggi-pratama-selamat-idul-fitri-sayang-Lui7vaCAXj.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya di Malam Takbiran, Anggi Pratama: Selamat Idul Fitri, Sayang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement