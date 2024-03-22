Kebaikan Hati Stevie Agnecya Terungkap, Sempat Sedekah Alquran dan Mukena Sebelum Meninggal

JAKARTA - Kabar meninggalnya Stevie Agnecya membuat publik bersedih. Banyak yang tak menyangka bahwa Stevie akan meninggal di usia muda, 32 tahun.

Di tengah kabar duka tersebut, muncul sejumlah netizen yang membeberkan kebaikan hati dari istri pilot bernama Anggi Pratama tersebut. Bahkan tak sedikit netizen yang mengaku sempat mendapatkan mukena dan Alquran dari ibu tiga anak ini.

"Insya Allah husnul khotimah Al- Fatihah kak Stevie... oiyaa kaa semoga mukena yang kakak kasih ke aku tahun lalu bisa menjadi amal jariyah kakak di sana hikss," kata luluan***.

"Dia baik bgt sering bagi2 alquran n mukene,aq dpt alquran 2 dri beliau," sambung qq_ly***.

Kebaikan hati Stevie Agnecya mendadak dibongkar netizen (Foto: Instagram/stevieagnecya)





Selain itu, beberapa netizen juga mengaku bahwa Stevie kerap kali membantu sesama dengan memberikan zakat. Termasuk memberikan zakat fitrah untuk 2000 orang jelang Ramadan tahun 2023.