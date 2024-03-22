Anak Bingung Lihat Jenazah Stevie Agnecya Dimakamkan: Kok Rumah Barunya Pasir?

JAKARTA - Prosesi pemakaman Stevie Agnecya di TPU Tanah Kusir pada hari ini, Jumat (22/3/2024) berlangsung haru. Tidak hanya diwarnai dengan tangisan keluarga, tetapi juga para sahabat yang kaget dengan kabar meninggalnya sang artis.

Dalam prosesi pemakaman tersebut, ketiga anak Stevie yang masih di bawah umur terlihat menyaksikan saat jenazah sang ibu dimasukkan ke dalam liang lahat. Bahkan putra bungsunya tampak sulit mencerna kejadian yang dialaminya hari ini.

Hal itu terlihat saat adik dari Anggi Pratama mengajak keponakannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Stevie.

"Mami pergi ke surga dulu ya. Hati-hati mami. Nanti kita ketemu lagi," kata Manda memberikan pengertian pada keponakannya, Jojo.

Anak Stevie Agnecya bingung lihat jenazah ibunya dimakamkan (Foto: Selvianus/MPI)





Meski begitu, bocah 3 tahun itu masih tampak bingung melihat prosesi pemakaman sang ibu. Bahkan ia semakin bingung ketika sang tante menyebut jika ibunya kini sudah tinggal di rumah baru.