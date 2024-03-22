Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Bingung Lihat Jenazah Stevie Agnecya Dimakamkan: Kok Rumah Barunya Pasir?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |17:35 WIB
Anak Bingung Lihat Jenazah Stevie Agnecya Dimakamkan: Kok Rumah Barunya Pasir?
Anak Stevie Agnecya bingung lihat jenazah ibunya dimakamkan (Foto: Instagram/stevieagnecya)
A
A
A

JAKARTA - Prosesi pemakaman Stevie Agnecya di TPU Tanah Kusir pada hari ini, Jumat (22/3/2024) berlangsung haru. Tidak hanya diwarnai dengan tangisan keluarga, tetapi juga para sahabat yang kaget dengan kabar meninggalnya sang artis.

Dalam prosesi pemakaman tersebut, ketiga anak Stevie yang masih di bawah umur terlihat menyaksikan saat jenazah sang ibu dimasukkan ke dalam liang lahat. Bahkan putra bungsunya tampak sulit mencerna kejadian yang dialaminya hari ini.

Hal itu terlihat saat adik dari Anggi Pratama mengajak keponakannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Stevie.

"Mami pergi ke surga dulu ya. Hati-hati mami. Nanti kita ketemu lagi," kata Manda memberikan pengertian pada keponakannya, Jojo.

Pemakaman Stevie Agnecya (Selvianus)

Anak Stevie Agnecya bingung lihat jenazah ibunya dimakamkan (Foto: Selvianus/MPI)


Meski begitu, bocah 3 tahun itu masih tampak bingung melihat prosesi pemakaman sang ibu. Bahkan ia semakin bingung ketika sang tante menyebut jika ibunya kini sudah tinggal di rumah baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125406/stevie_agnecya-Gbjv_large.jpg
Momen Samuel Rizal dan Anggi Pratama Nyekar Bareng ke Makam Stevie Agnecya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/33/3015995/alasan-anggi-pratama-selalu-sambangi-makam-stevie-agnecya-di-malam-hari-xlVxwEycMn.jpg
Alasan Anggi Pratama Selalu Sambangi Makam Stevie Agnecya di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996858/anggi-pratama-gelar-santunan-atas-nama-stevie-agnecya-K05SJdF9Qo.jpg
Anggi Pratama Gelar Santunan Atas Nama Stevie Agnecya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996192/adik-ipar-stevie-agnecya-angkat-bicara-soal-jual-barang-peninggalan-almarhumah-8o4GnBl8jS.jpg
Adik Ipar Stevie Agnecya Angkat Bicara soal Jual Barang Peninggalan Almarhumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995899/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-icha-annisa-faradila-bantah-menangis-PRZfyb9i8Z.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila Bantah Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/33/2994579/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-di-malam-takbiran-anggi-pratama-selamat-idul-fitri-sayang-Lui7vaCAXj.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya di Malam Takbiran, Anggi Pratama: Selamat Idul Fitri, Sayang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement