Stevie Agnecya Meninggal dalam Keadaan Mualaf, Baim Wong : Semoga Husnul Khotimah

Stevie Agnecya meninggal dunia dalam keadaan mualaf, Baim Wong: semoga khusnul khatimah (Foto: ist)

JAKARTA - Baim Wong turut mengucapkan belasungkawa atas kepergian Stevie Agnecya. Diketahui, mantan istri Samuel Rizal itu meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada Kamis (21/3/2024) Pukul 19.35 WIB.

Melalui akun instagram miliknya, Baim Wong juga mengaku jarang bertemu dengan Stevie Agnecya. Namun sebagai sesama muslim, sudah sepatutnya ia berbelasungkawa atas kepergian istri dari Anggi Pratama tersebut.

"Innalilahiwainnailaihiroijun. Walaupun jarang ketemu tapi rasanya dekat sekali sama dia. Mungkin ini perasaan sebagai sesama muslim. Meninggal sebagai muslim, di bulan Ramadhan dan di hari jumat," tulis Baim Wong dalam akun instagram miliknya @baimwong dikutip pada Jumat (22/3/2024).

Suami Paula Verhoeven ini juga tak lupa mendoakan Stevie Agnecya sekaligus berharap agar amal dan ibadahnya semasa hidup diterima di sisi Tuhan.

"Ini adalah doa setiap hari ketika sujud syukur terakhir. Ya Allah, tolong meninggalkan saya dalam keadaan husnul khotimah (meninggal dunia dalam keadaan terbaik)," ucap Baim Wong.

"Semoga semua dosa-dosa Stevie dihapuskan, dan diterima segala amal ibadahnya," tutupnya.

Sebelumnya, kabar Stevianne Agnecya (Stevie Agnecya) meninggal dunia terungkap dari akun Instagram Violenzia Jeanette. Lewat Instastory-nya, Vio mengabarkan, Stevie Agnecya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

"Innalillahi wa Inna ilaihi Raji'un, telah meninggal dunia ananda Stevie Agnecya, istri dari Anggi Pratama," tulis pesan tersebut.