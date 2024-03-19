Sinopsis Film End of a Gun

JAKARTA - Sinopsis film End of a Gun akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. End of a Gun adalah film aksi Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh Keoni Waxman, dengan Steven Seagal sebagai pemeran utama.

Di Paris, Michael Decker (Steven Seagal), seorang mantan agen DEA, terlibat dengan seorang wanita Inggris, Lisa Durant (Jade Ewen), ketika dia menembak pria yang sedang memukulnya. Dia menyarankan agar dia membantunya mencuri $2 juta dari seorang raja narkoba.

Film ini berlatar di Prancis, tetapi difilmkan di Rumania, New Orleans, dan Atlanta, Georgia pada Agustus–September 2015.