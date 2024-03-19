Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film End of a Gun

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |22:01 WIB
Sinopsis Film End of a Gun
Sinopsis Film End of a Gun (Foto: ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Sinopsis film End of a Gun akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. End of a Gun adalah film aksi Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh Keoni Waxman, dengan Steven Seagal sebagai pemeran utama.

Sinopsis Film End of a Gun

Di Paris, Michael Decker (Steven Seagal), seorang mantan agen DEA, terlibat dengan seorang wanita Inggris, Lisa Durant (Jade Ewen), ketika dia menembak pria yang sedang memukulnya. Dia menyarankan agar dia membantunya mencuri $2 juta dari seorang raja narkoba.

Sinopsis Film End of a Gun

Film ini berlatar di Prancis, tetapi difilmkan di Rumania, New Orleans, dan Atlanta, Georgia pada Agustus–September 2015.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement