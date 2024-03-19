Sinopsis Film Bus 657 (Heist)

JAKARTA - Sinopsis film Bus 657 atau Heist aka dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Heist (juga dikenal sebagai Bus 657) adalah film thriller aksi perampokan Amerika Serikat tahun 2015 yang disutradarai oleh Scott Mann dan ditulis oleh Stephen Cyrus Sepher dan Max Adams, berdasarkan cerita asli karya Sepher.

Film ini dibintangi oleh Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Kate Bosworth, Morris Chestnut, Dave Bautista, Sepher, dan Gina Carano. Plot film ini berkisar pada perampokan kasino oleh seorang karyawan yang perlu membayar pengobatan putrinya yang sakit.

Film ini memiliki rating persetujuan sebesar 29% di situs web agregator ulasan Rotten Tomatoes, berdasarkan 28 ulasan dengan skor rata-rata 4,8 dari 10.

Luke Vaughn bekerja di kasino di Selatan ("The Swan") yang dijalankan oleh Francis "The Pope" Silva. Vaughn memiliki anak perempuan yang sakit, dan membutuhkan $300.000 untuk operasi yang diperlukan. Dia mendekati "Pope" yang menolak permohonannya untuk pinjaman; ketika Vaughn bersikeras, Pope memecatnya dan menyuruh anak buahnya, Derrick "Dog" Prince, untuk memukulnya.

Penjaga keamanan Cox memberi tahu Vaughn bahwa kasino tersebut mencuci uang untuk mafia. Vaughn, yang memiliki kode ke brankas, bergabung dengan Cox dan mencuri uang itu. Setelah perampokan, para perampok dihadang oleh anak buah Dog. Pertempuran senjata terjadi, melukai salah satu perampok. Setelah sopir lari dari tempat kejadian, yang lainnya terpaksa menculik sebuah bus kota. Petugas polisi Kris Bajos mendengar tembakan dan mengejar bus itu. Ketika Cox menembak melalui jendela pada Bajos, dia meminta bantuan tambahan. Polisi mendirikan blokade jalan.

Vaughn menulis nomor telepon seorang penumpang di jendela bus, untuk memungkinkan Bajos menghubunginya. Dia memperingatkannya bahwa Cox akan membunuh penumpang jika polisi tidak membuka blokade jalan. Bajos mengikuti petunjuknya dan Vaughn memerintahkan Bernie, sopir bus, untuk menabrak blokade jalan, memungkinkan bus masuk ke jalan raya. Ponsel penumpang dilemparkan dari bus dan Vaughn meminta salah satu penumpang, seorang mahasiswa dokter hewan, untuk merawat perampok yang terluka. Cox menelepon Jono, seorang pria tua yang membantu mereka merencanakan perampokan, untuk memberi kabar. Bus kehabisan bahan bakar, jadi Vaughn memanggil tangki bahan bakar.

Detektif Marconi bergabung dengan Bajos dan menginstruksikannya untuk mengemudikan tangki bahan bakar. Marconi memberikan informasi kepada SWAT dan memantau bus melalui helikopter polisi. Vaughn memperbolehkan Pauline dan seorang anak laki-laki untuk meninggalkan bus. Selama pengisian bahan bakar, Vaughn memperbolehkan Bajos naik ke bus untuk memeriksa sandera.

Setelah Bajos menyarankan agar perampok yang terluka dibiarkan turun dari bus untuk perawatan medis, Cox keberatan dan dia bertengkar dengan Bajos, selama itu dia mengambil pistol dari pinggang Cox. Vaughn menyelesaikan situasinya. Saat dia selesai mengisi bahan bakar, Vaughn meminta Bajos memberitahunya bagaimana keadaan Pauline. Di kantor polisi, anak laki-laki itu dipertemukan kembali dengan ibunya dan Bajos mewawancarai Pauline. Dog mengetahui lokasi Jono melalui radio pemindai polisi.

Dengan perampok yang terluka mengalami kehilangan darah, Vaughn menelepon Marconi, yang naik ke bus dari truk SWAT dengan kit keadaan darurat medis. Dia memberikan seorang mahasiswa dokter hewan sebuah suntikan dengan 'obat pereda nyeri' dan perampok yang terluka meninggal. Marconi mendapat telepon dari Pope dan melemparkan ponselnya ke Vaughn, mengungkapkan afiliasi Marconi dengan Pope. Marconi dilemparkan dari bus dan sebuah tim SWAT menyerang bus, menembak ban, menyebabkannya menabrak dekat sebuah jembatan.