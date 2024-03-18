Tingkah Kocak Martin Anugrah sebagai Koh Aseng dalam Arab Maklum 2

JAKARTA - Aktor Martin Anugrah kembali melakoni perannya sebagai Koh Aseng dalam original series Vision+, Arab Maklum 2. Diceritakan, karakter ini adalah partner bisnis Abah Mahmud (Usama Harbatah) di Ahlan Tour.

Karakter Koh Aseng digambarkan sebagai pria yang ramah, aktif, dan kerap bertutur apa adanya. Kepolosan dan ketidakpekaannya seringkali memicu situasi tak terduga dengan komedi segar.

BACA JUGA: Patricia Gouw Perdana Main Series Komedi Lewat Arab Maklum 2

Tak hanya berakting, Martin Anugrah juga duduk sebagai sutradara dalam series Arab Maklum 2 bersama Cameo Productions. Series Arab Maklum 2 berkisah tentang kehidupan keluarga Arab yang berusaha menjaga budayanya di tengah liburan keluarga.

Series ini juga dibintangi oleh Usama Harbatah, Dhawiya Sukaesih, Rachel Patricia, Aci Resti, dan Avi Basalamah. Series ini tayang perdana secara streaming Vision+ pada April mendatang.

Pastikan Anda mengunduh aplikasi Vision+ melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id. Konten terkini tentang platform ini bisa Anda ikuti melalui akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Informasi lebih lanjut tentang Vision+ bisa menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)