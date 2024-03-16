Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 16 Maret 2024

JAKARTA - Episode terbaru Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah akan tayang pada 16 Maret 2024. Berikut bocoran sinopsis episode terbarunya.

Roy terus menekan Syamsul untuk membayar sewa kios. Jika tak mampu bayar, dia mengancam akan mengusir Syamsul dan memasukkan penyewa baru di kios tersebut. Karena itu, Yana dan Opik bersiap mengangkut barang-barang Syamsul dari sana.

Syamsul yang terdesak pun memutuskan mengambil uangnya dan meminjam dana tunai kepada Etty untuk melunasi sisa sewa kios tersebut. Setelah membayar lunas sewa kios tersebut, Syamsul bisa bernapas lega.

Di lain pihak, Maesaroh mempertemukan Roy dengan Ismi, anak temannya yang calon dokter. Sayangnya, pertemuan itu tak berjalan mulus. Roy dan Ismi justru memperlihatkan sikap tak saling suka.