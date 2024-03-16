Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 15 Maret 2024

Pasopati Baladika , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |08:00 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 15 Maret 2024
Sinopsis episode terbaru Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)
A
A
A

  

JAKARTA - Episode terbaru Aku Mencintaimu karena Allah bercerita tentang fakta kehamilan Rani yang nyaris diketahui Raja. Namun dia berhasil mengalihkan perhatian pria itu dengan menggelar pesta topeng di kafe miliknya. 

Namun, apa yang direncanakan Rani di pesta itu justru menjadi sorotan. Dia berusaha menjebak Raja dengan tujuan untuk membuat Raja tidak sadar. Rani kemudian memperkenalkan Raja sebagai pacarnya dan membuat pengunjung penasaran. 

Namun, Arsy yang tiba-tiba naik ke atas panggung dengan lantang membongkar semuanya. Beruntungnya, Arsy mampu menghadapi Rani dengan sikap tenang namun tegas. Kejadian itu membuat Rani begitu syok. 

Hal tersebut membuat Rani geram dan ingin membalas dendam. Lalu rencana apa yang dipersiapkan perempuan itu untuk membalas Arsy? Bagaimana pula hubungan Raja dan Arsy setelah insiden tersebut? 

Tonton Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah setiap hari, pukul 18.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement