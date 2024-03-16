Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 15 Maret 2024

JAKARTA - Episode terbaru Aku Mencintaimu karena Allah bercerita tentang fakta kehamilan Rani yang nyaris diketahui Raja. Namun dia berhasil mengalihkan perhatian pria itu dengan menggelar pesta topeng di kafe miliknya.

Namun, apa yang direncanakan Rani di pesta itu justru menjadi sorotan. Dia berusaha menjebak Raja dengan tujuan untuk membuat Raja tidak sadar. Rani kemudian memperkenalkan Raja sebagai pacarnya dan membuat pengunjung penasaran.

Namun, Arsy yang tiba-tiba naik ke atas panggung dengan lantang membongkar semuanya. Beruntungnya, Arsy mampu menghadapi Rani dengan sikap tenang namun tegas. Kejadian itu membuat Rani begitu syok.

Hal tersebut membuat Rani geram dan ingin membalas dendam. Lalu rencana apa yang dipersiapkan perempuan itu untuk membalas Arsy? Bagaimana pula hubungan Raja dan Arsy setelah insiden tersebut?

Tonton Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah setiap hari, pukul 18.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF.*

(SIS)