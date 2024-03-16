Ulang Tahun, Desta Terharu Didoakan Anak Rujuk dengan Natasha Rizky

Desta terharu didoakan anak rujuk dengan Natasha Rizky di momen ulang tahun. (Foto: Instagram/@desta80s)

JAKARTA - Desta harus merayakan ulang tahun ke-47 di rumah sakit, pada 15 Maret 2024. Meski begitu, dia tetap mendapat kejutan dari ketiga buah hatinya: Megumi, Miskha, dan Miguel.

Lewat Insta Story, presenter bernama asli Deddy Mahendra Desta itu memamerkan sebuah surat berisi ucapan selamat ulang tahun dari ketiga anaknya. Surat itu digambar warna warni dengan pujian untuk sang presenter.

"Thank you for your hard work to be the best dad in the world (Terima kasih atas kerja kerasmu menjadi ayah terbaik di dunia)," tulis Megumi dalam surat tersebut, seperti dikutip pada Sabtu (16/3/2024).

Megumi kemudian melanjutkan tulisannya dengan mengatakan, “Happy birthday Ayah, selamat ayah sudah sampai umur 47 tahun, semoga ayah selalu disayang Allah.”