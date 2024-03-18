Adu Akting Bareng Cast Tukang Ojek Preman, Yenny Supriatni Speechless

Yenny Supriatni speechless ketika bisa bertemu langsung idolanya di Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung, pada 16 Maret 2024. (Foto: Agung Bakti Sarasa/MNC Portal Indonesia)

BANDUNG - Yenny Supriatni, pemenang Acting Challenge Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung speechless ketika bisa bertemu langsung idolanya, Tyas Mirasih. Seperti diketahui, sang aktris adalah salah satu cast dalam sinetron tersebut.

"Duh, enggak bisa bicara banyak. Saya itu ngefans banget sama sinetron Preman Pensiun dan Tukang Ojek Pengkolan. Apalagi sama Tyas Mirasih. Alhamdulillah bisa bertemu di sini," ujarnya dalam Meet and Greet Layar Drama RCTI di Festival Citylink, Bandung.

Sebagai pemenang Acting Challenge, Yenny Supriatni mengaku, bangga dan senang. Dia berharap, mendapat kesempatan akting bareng para idolanya dalam sinetron Tukang Ojek Preman.

Bagi Yenny, Tukang Ojek Preman merupakan tontonan seru. Bukan hanya karena jalan ceritanya namun sinetron itu menghadirkan para pemain Tukang Ojek Pengkolan dan Preman Pensiun, dua program yang sangat digemarinya.

"Jalan ceritanya seru dan pemainnya kan gabungan dari dua sinetron kesukaan saya. Jadi, saya merasa terhibur banget dengan penayangan sinetron Tukang Ojek Preman di bulan Ramadan ini," ujarnya menambahkan.

Meet and Greet Layar Drama RCTI yang digelar di Bandung pada 16 Maret 2024, menghadirkan para cast sinetron Tukang Ojek Preman dan Doa di Langit Malam. Adapun para cast yang hadir seperti Eza Yayang, Ferdi Ali, Sylfia Fully, hingga Tyas Mirasih.*

(SIS)