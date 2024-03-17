Usama Harbatah Sebut Arab Maklum 2 Lebih Lucu, Ceritakan Keluarga Arab Libur ke Bali

JAKARTA — Usama Harbatah kembali berpartisipasi dalam original series Vision+ Arab Maklum 2. Dalam Arab Maklum 2 ini, Usuma tetap memerankan Abah Mahmud seorang suami yang takut pada istrinya.

Menurut Usama, kisah cerita dalam series Arab Maklum 2 ini lebih seru dibanding season 1. Dalam season ini keluarga Arab akan pergi berlibur ke Bali yang memiliki budaya berbeda dari mereka. Perbedaan budaya inilah yang menciptakan banyak adegan lucu yang siap menggelitik perut para penonton.

“Arab Malam 2 ini lebih kocak ya karena konfliknya lebih banyak dimana keluarga Arab itu berada di culture yang berbeda gitu yaitu di kota Bali dan itu pasti kebayang sih serunya seperti apa,” kata Usama di Meet and Greet with cast Arab Maklum 2 di The Park Sawangan, Minggu (17/3/2024).

Lebih lanjut, Kusuma juga menceritakan banyak sekali perjuangan untuk menyelesaikan film ini. Dirinya harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari salah satu villa di Bali untuk menuju tempat syutingnya.

“Kita berharap penonton itu bisa lebih menikmati lebih enjoy di Arab Malung 2 karena perjuangan kita untuk membuat Arap Malung 2 itu berat banget panas-panasan kena macet jaraknya jauh gitu,” ucap Usuma.

Di samping itu, Arab Maklum 2 ini merupakan sekuel dari series Arab Maklum yang telah tayang di Vision+. Kesuksesan Arab Maklum season 1 itulah yang akhirnya membuat series ini kembali hadir dengan cerita baru yang siap menghibur penonton.

Selain itu, ada deretan aktor dan aktris ternama yang turut membintangi series ini. Mulai dari Usama Harbatah, Dhawiya Sukaesih, Rachel Patricia, Rispo, Aci Resti, Avi Basalamah, Martin Anugrah, Kinaryosih, Edric Tjandra, dan Patricia Gouw.