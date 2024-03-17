Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Usama Harbatah Sebut Arab Maklum 2 Lebih Lucu, Ceritakan Keluarga Arab Libur ke Bali

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |01:01 WIB
Usama Harbatah Sebut Arab Maklum 2 Lebih Lucu, Ceritakan Keluarga Arab Libur ke Bali
Usamah Harbatah di series Arab Maklum 2 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Usama Harbatah kembali berpartisipasi dalam original series Vision+ Arab Maklum 2. Dalam Arab Maklum 2 ini, Usuma tetap memerankan Abah Mahmud seorang suami yang takut pada istrinya.

Menurut Usama, kisah cerita dalam series Arab Maklum 2 ini lebih seru dibanding season 1. Dalam season ini keluarga Arab akan pergi berlibur ke Bali yang memiliki budaya berbeda dari mereka. Perbedaan budaya inilah yang menciptakan banyak adegan lucu yang siap menggelitik perut para penonton.

Usama Harbatah Sebut Arab Maklum 2 Lebih Lucu, Ceritakan Keluarga Arab Libur ke Bali

“Arab Malam 2 ini lebih kocak ya karena konfliknya lebih banyak dimana keluarga Arab itu berada di culture yang berbeda gitu yaitu di kota Bali dan itu pasti kebayang sih serunya seperti apa,” kata Usama di Meet and Greet with cast Arab Maklum 2 di The Park Sawangan, Minggu (17/3/2024).

Lebih lanjut, Kusuma juga menceritakan banyak sekali perjuangan untuk menyelesaikan film ini. Dirinya harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari salah satu villa di Bali untuk menuju tempat syutingnya.

“Kita berharap penonton itu bisa lebih menikmati lebih enjoy di Arab Malung 2 karena perjuangan kita untuk membuat Arap Malung 2 itu berat banget panas-panasan kena macet jaraknya jauh gitu,” ucap Usuma.

Di samping itu, Arab Maklum 2 ini merupakan sekuel dari series Arab Maklum yang telah tayang di Vision+. Kesuksesan Arab Maklum season 1 itulah yang akhirnya membuat series ini kembali hadir dengan cerita baru yang siap menghibur penonton.

Selain itu, ada deretan aktor dan aktris ternama yang turut membintangi series ini. Mulai dari Usama Harbatah, Dhawiya Sukaesih, Rachel Patricia, Rispo, Aci Resti, Avi Basalamah, Martin Anugrah, Kinaryosih, Edric Tjandra, dan Patricia Gouw.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement