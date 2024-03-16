Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ngabuburit Seru Bareng Aming hingga Fajar Sadboy di Meet and Greet Pay Later

Pasopati Baladika , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |16:05 WIB
Ngabuburit Seru Bareng Aming hingga Fajar Sadboy di Meet and Greet <i>Pay Later</i>
Indra Birowo, Aming, dan Fajar Sadboys akan menyapa penggemar di The Park Sawangan, Depok. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTAVision+ akan menggelar meet and greet bareng pemain series Pay Later. Acara temu penggemar tersebut akan digelar di The Park Sawangan, Depok, pada 17 Maret 2024. 

Adapun deretan pemain yang akan menyapa para penggemar di acara meet and greet itu adalah Indra Birowo, Aming, dan Fajar Sadboy. Penggemar berkesempatan, bertemu, berfoto, dan berbincang dengan ketiga aktor Pay Later tersebut.

Serial Pay Later akan memulai debutnya di Vision+ pada 29 Maret 2024. Series ini berkisah tentang Tika, seorang karyawan yang hobi belanja online menggunakan fitur paylater. Kebiasaan itu pada akhirnya membuat dia memiliki utang paylater. 

Mengangkat isu tentang pinjaman online, serial arahan Ardy Octaviand ini dibintangi sederet aktor ternama lainnya, seperti Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, Musdalifah Basri, Cici Tegal, dan Roweina Umboh. 

Vision+ gelar meet and greet bareng cast Pay Later di The Park Sawangan Depok. (Foto: MNC Media)

