Top 5 X Factor Indonesia Meriahkan Meet and Greet Layar Drama RCTI di Bandung

JAKARTA - RCTI menghadirkan sinetron baru sepanjang Ramadan 2024, dari Tukang Ojek Preman hingga Doa di Langit Malam. Karena itu, para cast dua sinetron tersebut akan menyapa warga Bandung lewat meet and greet Layar Drama RCTI.

Acara tersebut akan digelar di Festival Citylink Bandung, Jawa Barat, pada 16 Maret 2024. Akan hadir para pemain Tukang Ojek Preman: Eza Yayang, Denny Firdaus, Shendy Ilham, Safira Maharani, dan Andri Sulistiandri.

Sementara para cast dari Doa di Langit Malam yang akan menyapa warga Bandung adalah Sharon Jovian, Fara Shakila, Ferdi Ali, dan Sylvia Fully. Acara meet and greet itu akan dimeriahkan penampilan khusus Top 5 X Factor Indonesia 2024.

Akan ada banyak keseruan lainnya dalam acara tersebut, dari chit chat, kuis berhadiah, doorprize, hingga berbagai games bersama para cast sinetron Tukang Ojek Preman dan Doa di Langit Malam.