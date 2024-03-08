Nadya Mustika Rahayu Umumkan Kehamilan, Usia Kandungan Masuk 18 Minggu

JAKARTA - Nadya Mustika Rahayu datang dengan kabar bahagia. Setelah menikah dengan Iqbal Rosadi pada November 2023, mantan istri Rizki DA ini mengabarkan jika saat ini dirinya tengah berbadan dua.

Ya, Nadya Mustika mengaku tengah hamil calon anak keduanya. Bahkan kabar tersebut pertama kali diumumkan oleh suaminya, di akun Instagram pribadinya @iqbalfitrahr.

"Doa terbaik untuk kita semua,” tulis Iqbal Rosadi di akun Instagramnya.

BACA JUGA: Nadya Mustika dan Rizki DA Kompak saat Temani Putranya Sunat

Dalam unggahannya, adik ipar Larissa Chou ini tampak mengunggah video hasil pemeriksaan USG yang dilakukan oleh sang istri. Bahkan terlihat bahwa janin dalam kandungan Nadya kini sudah berusia 16 minggu 3 hari per 4 Maret 2024.

Sementara itu, muncul pula Hari Perkiraan Lahir (HPL), yang merupakan tanggal prediksi kelahiran calon buah hati Nadya dan Iqbal, yakni pada 16 Agustus 2024.

Nadya Mustika Rahayu umumkan kehamilan kedua (Foto: Instagram/nadyamustikarahayu)

Melihat unggahan tersebut, para netizen pun langsung mengucapkan selamat pada Nadya yang tengah hamil. Bahkan tak sedikit netizen yang mengaku iri, lantaran Nadya bisa dikatakan cukup mudah mendapatkan momongan tak lama setelah menikah.

"Yallah senang dngarnya sehat terus ibu dan bayinya aminn," tutur lalaan***.

BACA JUGA: Rizki DA Sebut Suami Nadya Mustika Baik Usai Dapat Kemudahan Bertemu Anak

"Masyaallah pgn jadi nadia dech dia subur bgt setelah nikah sllu langsung di kasih gk sprti pejuang garis dua," sambung nisaa***.

"AQ g iri liat org kaya raya, tp AQ suka sedih klo yg baru nikah Allah kasih cepat sedangkan AQ udh 2,5 tahun masih berjuang garis 2," tutur salfa***.