HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nadya Mustika Rahayu: Aku Tidak Benci Ibu

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |13:00 WIB
Nadya Mustika Rahayu: Aku Tidak Benci Ibu
Nadya Mustika Rahayu tak benci ibu kandung, meski ditinggal sejak kecil. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nadya Mustika Rahayu mengaku tidak membenci Ipah Saripah, meski pernah ditinggal sang ibu kandung sejak kecil.

"Aku tidak membencinya, aku tidak benci Ibu," ucap Nadya Mustika Rahayu di program Intens Investigasi, Minggu (8/12/2023).

"Biar bagaimana pun beliau (Ipah Saripah-red) adalah ibu kandung aku," tuturnya.

Istri Iqbal Rosadi itu tidak menampik bila dirinya tidak berkomunikasi dengan Ipah Saripah sang ibu.

"Karena memang dari awal tidak berkomunikasi sama sekali mulai dari kecil sampai aku menikah dengan Iki (sapaan akrab Rizki 2R-red) dan itu pertama kali aku bertemu," ungkapnya.

Sementara itu, Heru merupakan abang kandungnya meminta agar Nadya Mustika Rahayu tidak melupakan jasa sang ibu. 

"Ibu saya menangis "ya Allah Nadya kok bisa lupa, tidak belajar dengan sebelumnya". Doa seorang ibu kandung itu mujarab berbeda dengan ibu angkat," ucapnya.

"Tolong buka sedikit hatinya, pahami dan jangan sampai bawa dosa seumur hidup karena melupakan ibu kandungnya," tukasnya.

Halaman:
1 2
