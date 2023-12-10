Sama-Sama Menikah Lagi, Ini Perbedaan Maskawin Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu

JAKARTA - Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu benar-benar sudah move on satu sama lain. Terbukti keduanya sudah memutuskan untuk menikah kembali dengan pasangan hidupnya masing-masing.

Seperti diketahui Nadya Mustika Rahayu lebih dulu menikah dengan Iqbal Rosadi pada 24 November 2023, di Bandung, Jawa Barat.

Tak mau kalah dengan mantan istri, Rizki DA juga memutuskan menikah dengan pujaan hatinya yang bernama Hersa Rahayu, pada Sabtu 9 Desember 2023.

Lantas apa mahar Rizki DA untuk istri barunya, begitu juga dengan mahar Iqbal Rosadi untuk menikahi Nadya Mustika Rahayu?

Simak ulasannya berikut ini.

1. Mahar Pernikahan Nadya Mustika Rahayu dan Iqbal Rosadi

Nadya Mustika Rahayu mengakhiri status jandanya setelah menikah dengan Iqbal Rosadi pada 24 November 2023.

Iqbal Rosadi adalah adik Ikram Rosadi yang merupakan suami Larissa Chou.

Nadya Mustika Rahayu dan Iqbal Rosadi menikah di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat. Dengan mahar berupa emas 16,19 gram.

