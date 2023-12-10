Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sama-Sama Menikah Lagi, Ini Perbedaan Maskawin Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |10:01 WIB
Sama-Sama Menikah Lagi, Ini Perbedaan Maskawin Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu
Sama-sama menikah, ini maskawin Nadya Mustika Rahayu dan Rizki DA (Foto: IG Nadya)
A
A
A

JAKARTA - Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu benar-benar sudah move on satu sama lain. Terbukti keduanya sudah memutuskan untuk menikah kembali dengan pasangan hidupnya masing-masing.

Seperti diketahui Nadya Mustika Rahayu lebih dulu menikah dengan Iqbal Rosadi pada 24 November 2023, di Bandung, Jawa Barat.

Tak mau kalah dengan mantan istri, Rizki DA juga memutuskan menikah dengan pujaan hatinya yang bernama Hersa Rahayu, pada Sabtu 9 Desember 2023.

Sama-Sama Menikah Lagi, Ini Perbedaan Maskawin Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu

Lantas apa mahar Rizki DA untuk istri barunya, begitu juga dengan mahar Iqbal Rosadi untuk menikahi Nadya Mustika Rahayu?

Simak ulasannya berikut ini.

1. Mahar Pernikahan Nadya Mustika Rahayu dan Iqbal Rosadi

Nadya Mustika Rahayu mengakhiri status jandanya setelah menikah dengan Iqbal Rosadi pada 24 November 2023.

Iqbal Rosadi adalah adik Ikram Rosadi yang merupakan suami Larissa Chou.

Nadya Mustika Rahayu dan Iqbal Rosadi menikah di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat. Dengan mahar berupa emas 16,19 gram.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015693/iis-dahlia-akui-nadya-mustika-buru-buru-menikah-dan-lepas-status-janda-0T0l2zrKob.jpg
Iis Dahlia Akui Nadya Mustika Buru-Buru Menikah dan Lepas Status Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3012041/nadya-mustika-ungkap-kondisi-rumah-tangga-usai-hapus-foto-suami-di-instagram-66iWcTYsKC.jpg
Nadya Mustika Ungkap Kondisi Rumah Tangga Usai Hapus Foto Suami di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2980901/nadya-mustika-rahayu-umumkan-kehamilan-usia-kandungan-masuk-18-minggu-3n7Rbi4yeQ.jpg
Nadya Mustika Rahayu Umumkan Kehamilan, Usia Kandungan Masuk 18 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974402/nadya-mustika-dan-rizki-da-kompak-saat-temani-putranya-sunat-vcQa76KMfP.jpg
Nadya Mustika dan Rizki DA Kompak saat Temani Putranya Sunat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941970/sebulan-menikah-nadya-mustika-rahayu-dikabarkan-hamil-anak-iqbal-rosadi-Tb2nkRaGmw.jpg
Sebulan Menikah, Nadya Mustika Rahayu Dikabarkan Hamil Anak Iqbal Rosadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/33/2935668/nadya-mustika-rahayu-aku-tidak-benci-ibu-elc3rD1UE3.jpg
Nadya Mustika Rahayu: Aku Tidak Benci Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement