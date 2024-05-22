Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nadya Mustika Ungkap Kondisi Rumah Tangga Usai Hapus Foto Suami di Instagram

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |22:05 WIB
Nadya Mustika Ungkap Kondisi Rumah Tangga Usai Hapus Foto Suami di Instagram
Nadya Mustika Rahayu ungkap kondisi rumah tangga usai hapus foto suami (Foto: IG Iqbal Rosadi)
JAKARTA - Nadya Mustika Rahayu dan Iqbal Rosadi mendadak jadi perbincangan hangat usai kedapatan menghapus semua foto kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing.

Menilik dari akun Instagram Iqbal Rosadi @iqbalfitrahr dan Nadya @nadyamustikarahayu, keduanya kompak menghilangkan foto-foto satu sama lain di Instagram, termasuk foto pernikahan mereka.

Nadya Mustika Pastikan Rumah Tangganya Baik-Baik Saja Usai Hapus Foto Suami di Instagram

Lantas, netizen bertanya-tanya dan menduga bahwa rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja. Padahal diketahui saat ini Nadya tengah mengandung anak pertama dari pernikahannya dengan Iqbal Rosadi. Netizen khawatir Nadya mengalami kejadian yang sama seperti pernikahan pertamanya dengan Rizki DA.

Nadya pun akhirnya buka suara terkait menghilangnya foto sang suami di Instagramnya serta foto dirinya di Instagram sang suami. Sembari mengunggah foto selfie bersama suaminya, Nadya memastikan bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Foto yang menghilang itu bukan sengaja dihapus melainkan disimpan sementara karena berkaitan dengan urusan endorse.

"Guys alhamdulillah aku dan suami baik-baik saja, perkara foto dihapus itu di arsip ya bukan dihapus, karena kadang kita pengin rapihin feed yang tak kunjung rapih dan di feed/reels kita ada beberapa endorse yang udah harus diarskp," ujar Nadya dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @nadyamustikarahayu, Rabu (22/5/2024).

Nadya pun memahami kekhawatiran netizen akan nasib rumah tangganya. Dia berterima kasih melihat perhatian yang begitu luar biasa untuk dirinya dan Iqbal. Ibu satu anak ini berharap agar netizen selalu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangganya.

"Doain yang baik-baik buat rumah tangga kita yaa terima kasih atas perhatian teman semuanya," sambungnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
