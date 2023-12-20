Sebulan Menikah, Nadya Mustika Rahayu Dikabarkan Hamil Anak Iqbal Rosadi

JAKARTA - Nadya Mustika Rahayu telah menikah dengan Iqbal Rosadi sebulan yang lalu. Kini Nadya Mustika Rahayu dikabarkan hamil anak pertama dari pernikahannya tersebut.

Dugaan hamil ini bermula dalam sebuah video singkat, menunjukan Nadya mencoba filter TikTok soal prediksi kehamilan. Tampak pada testpack memperlihatkan ada garis dua, hal itu memprediksi bahwa mantan Rizki DA itu hamil.

Bukan cuma itu terbaru melalui akun instagram Iqbal Rosadi, ia memposting momen bersama Nadya Mustika Rahayu serta baby Syaki tengah digendong. Sambil menuliskan kalimat singkat di caption dalam akun instagram miliknya.

"Bapack bapack," tulis Iqbal dikutip Okezone pada Rabu (20/12/2023).

Rupanya postingan itu melalui dikomentari oleh Larrisa Chou merupakan kakak ipar Iqbal Rosadi. Dengan menuliskan sebuah kalimat singkat dalam cuitannya tersebut.

"Dedek baru," tulis Larissa Chou melalui kolom komentar di akun instagram Iqbal Rosadi.

Dengan komentar Larrisa Chou tersebut, putri Iis Dahlia, Salshadilla Juwita Indradjaja mengaku kaget mendengar kabar bahagia tersebut. Dia juga kembali mempertanyakan kebenaran akan berita baik bahagia itu.

"Dih kapan pim nya," tanya netizen.

BACA JUGA: