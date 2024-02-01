Rizki DA Sebut Suami Nadya Mustika Baik Usai Dapat Kemudahan Bertemu Anak

JAKARTA - Rizki Syafaruddin alias Rizki DA sudah kembali menikah pascacerai dari Nadya Mustika Rahayu. Sama seperti Rizki, Nadya pun telah kembali menikah dengan pria bernama Iqbal Rosadi yang merupakan adik ipar dari sahabatnya, Larissa Chou.

Meski sama-msa a telah menikah, Nadya masih tetap mengizinkan Rizki untuk bertemu dengan putranya. Bahkan, kini Rizki mengaku sering menjalin komunikasi dengan suami baru Nadya.

Menariknya, setiap kali Rizki ingin bertemu putra mereka Syaki, ia pun tak lagi menghubungi Nadya, melainkan Iqbal.

”Kalau untuk berkabar sekarang kan kontaknya udah ke suaminya, lebih enak sih sebenarnya,” ujar Rizki saat menjadi bintang tamu di Pagi Pagi Ambyar.

Rizki DA sebut suami Nadya Mustika baik (Foto: Instagram/da2_rizki123)





Kembaran Ridho DA ini mengaku bersyukur lantaran suami mantan istrinya itu tidak sulit diajak berkomunikasi. Bahkan Iqbal pun selalu memberikan respons yang baik saat dirinya ingin bertemu dengan sang putra.

”Iky bersyukur sih, Alhamdulillah suaminya baik banget, karena memang bisa menerima keadaan Iky," paparnya.

"Kalau Iky pengin ketemu nih sama sih Syaki, Alhamdulillah ‘Iya Aa boleh, boleh banget, sok mangga ke sini’,” tandasnya.

