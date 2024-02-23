Nadya Mustika dan Rizki DA Kompak saat Temani Putranya Sunat

JAKARTA - Rumah tangga Nadya Mustika Rahayu dan Rizki DA, diketahui telah berakhir pada .. Kendati begitu, hubungan komunikasi keduanya tetap berjalan baik demi putra mereka, Syaki.

Terbaru, mantan pasangan suami istri terlihat kompak saat menemani Syaki menjalani sirkumsisi alias sunat. Bahkan dalam momen tersebut, terlihat pula suami baru Nadya yakni Iqbal Rosadi serta istri Rizki DA, Hersa.

Menariknya, dua pasangan ini tampak terlihat cukup akur dan kompak saat menemani si kecil Syaki menjalani sunat.

”Alhamdulillah hari ini syaki baru beres sinatan nih ditemenin ibu @nadyamustikarahayu papa @iqbalfitrahr , abi @da2_rizki123 bunda @hersa_echaa . Doain ya ounti” syakinya cepat pulih,” bunyi tulisan di akun Instagram milik Syaki, @baihaqqi_syaki_ramadhan.

Foto kekompakan keluarga baru Nadya Mustika dan Rizki DA, sontak membuat netizen ramai memberikan pujian.

Nadya Mustika Rahayu dan Rizki DA kompak temani anak sunat (Foto: Instagram/baihaqqi_syaki_ramadhan)