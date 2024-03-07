Jadi Hakim, Arifin Putra dan Prisia Nasution Kompak Berantas Korupsi di Film Sang Pengadil

JAKARTA - Arifin Putra dan Prisia Nasution dipercaya memerankan tokoh utama sebagai hakim di film Sang Pengadil garapan Lingkaran Pictures.

Dalam acara syukuran film Sang Pengadil di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2024, Arifin mengaku antusias mendapat peran tersebut. Pasalnya, dia dituntut untuk lebih berwibawa selama menjalani proses syuting.

"Kalau disini aku dipanggil Jojo sebagai Hakim Ketua, hakim memiliki masalah gelap dan ingin membuktikan masa lalunya dan bertemu dengan Prisia Nasution, kita bersama sama melewati semua untuk menegakan keadilan," ujar Arifin Putra.

Sementara itu, Prisia Nasution mengaku berat dalam menjalani peran bernama Abigail dalam film tersebut. Dia merasa harus maksimal menggambarkan sosok hakim yang adil dan berani memberantas korupsi.

Arifin Putra dan Prisia Nasution jadi hakim di film Sang Pengadil (Foto: Ravie/MPI)

Prisia bahkan sempat belajar dari hakim sungguhan demi mendalami karakternya itu.

"Peran disini benar-benar, kita itu hakim yang melakukan yang tidak biasanya untuk mengungkapkan ke negara dan peran ini berat, saya tahu step jadi hakim seperti apa dan hakim tertinggi ambil keputusan seperti apa dan jadi paham memahami hukum sih," ujar Prisia Nasution.

"Belum pernah dapat peran jadi hakim, jadi ini seru nih kita dibimbing hakim dan betapa susahnya jadi hakim, aku jadi belajar dan menghargai proses," imbuhnya.

Di tengah maraknya film horor dan komedi, Prisia pun bersyukur bisa terlibat dalam genre lain dalam karya terbarunya tahun ini.

"Akhirnya ada ruang genre lain jadi ini semoga bisa mewarnai bioskop dan jadi alternatif, keluar dari bioskop ada pengetahuan juga walau ini hiburan tapi kalau pulang bawa ilmu nggak apa-apa ya," tuturnya.

Film Sang Pengadil melibatkan dua sutradara ternama yakni Girry Pratama dan Jose Poernomo. Ini merupakan kolaborasi perdana mereka dalam sebuah garapan layar lebar.