Sinopsis Film The Legend of Zorro, Pahlawan Bertopeng dan Masa Depan AS

JAKARTA - Sinopsis film The Legend of Zorro akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Legend of Zorro adalah film koboi Amerika tahun 2005 yang disutradarai oleh Martin Campbell, diproduksi oleh Walter F. Parkes, Laurie MacDonald, dan Lloyd Phillips, dengan musik oleh James Horner, serta ditulis oleh Roberto Orci dan Alex Kurtzman.

Film ini merupakan sekuel dari The Mask of Zorro tahun 1998; Antonio Banderas dan Catherine Zeta-Jones memerankan kembali peran mereka sebagai pahlawan utama dan istrinya, Elena, sementara Rufus Sewell tampil sebagai penjahat.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 28% dari 141 ulasan adalah positif, dengan nilai rata-rata 4,9/10.

Sinopsis Film The Legend of Zorro

Pada tahun 1850, California memutuskan apakah akan bergabung dengan Amerika Serikat sebagai sebuah negara. Zorro, yang dulunya bernama Alejandro Murrieta dan sekarang dikenal publik sebagai Don Alejandro De La Vega, menggagalkan plot pencurian suara pemilu. Selama pertarungan, ia kehilangan topengnya, dan dua agen Pinkerton melihat wajahnya. Pernikahan Alejandro dengan istrinya Elena menjadi tegang setelah ia menolak berhenti menjadi Zorro setelah pemilihan berakhir. Pasangan ini bertengkar, dan Alejandro pindah keluar. Keesokan harinya, agen Pinkerton menghadapi Elena, yang kemudian menceraikan Alejandro.

Pisah dan merasa bahwa orang-orang tidak lagi membutuhkan Zorro memberikan dampak pada Alejandro. Penjaga masa kecilnya, Father Felipe, membawanya ke sebuah pesta di kebun anggur milik Count Armand dari Prancis. Alejandro menemukan bahwa Elena berkencan dengan Armand, seorang teman lama dari masa tinggalnya di Eropa. Meninggalkan pesta, Alejandro menyaksikan ledakan di dekat kebun anggur dan curiga terhadap Armand. Penembak jitu Jacob McGivens memimpin serangan terhadap Cortez, seorang petani dan teman Alejandro, untuk merebut tanahnya. Zorro menyelamatkan istri dan anak Cortez, tetapi Cortez tewas.

Ketika berada di mansion Armand untuk kencan, Elena diam-diam menyelidiki studi rahasia Armand, menemukan informasi tentang plot yang melibatkan bahan peledak dan kelompok bernama Orbis Unum (Satu Dunia dalam bahasa Latin). Zorro menyusup ke mansion dan mendengar pembicaraan Armand dengan McGivens tentang rencananya untuk membangun jalur kereta api melalui tanah Cortez.

Hari berikutnya, putra Alejandro, Joaquin, menyelinap keluar dari perjalanan lapangan kelas dan bersembunyi di gerobak McGivens. Joaquin ditangkap oleh bandit-bandit McGivens saat mereka menerima pengiriman kargo di sebuah teluk. Zorro menyelamatkan Joaquin dari para bandit dan melihat bahwa kargo tersebut berisi batang sabun, dengan kata-kata Orbis Unum tercetak di kotak-kotaknya. Father Felipe memberitahu Alejandro bahwa itu adalah simbol Kesatria Aragon, sebuah masyarakat rahasia yang Armand adalah anggotanya, yang telah secara diam-diam memerintah Eropa selama berabad-abad. Para Kesatria menganggap Amerika Serikat sebagai ancaman dan berencana untuk menghancurkannya.

Alejandro ditangkap dan dipenjarakan oleh Pinkerton. Mereka mengungkap bahwa mereka menghadapi Elena dengan pengetahuan tentang identitasnya sebagai Zorro dan memaksa dia menceraikan Alejandro serta merayunya untuk mengetahui rencana Kesatria tanpa bantuan Zorro, yang tindakan melawan hukum mereka tidak suka. Karena California belum menjadi negara bagian AS, mereka tidak dapat menyelidiki rumah Armand sendiri. Joaquin membebaskan Alejandro dari tahanan.

