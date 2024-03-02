Lucinta Luna Pakai Hijab Bikin Pangling, Netizen: Gak Takut Sama Azab Kubur?

JAKARTA - Lucinta Luna kembali bikin heboh dunia maya. Dia mendadak tampil dengan balutan hijab hingga bikin pangling. Lucinta Luna juga mengenakan baju gamis yang membuatnya begitu anggun.

Lucinta yang biasa tampil dengan pakaian terbuka, tampak begitu anggun dalam balutan gamis dan hijab yang menutupi rambutnya. Hijab yang dipakainya begitu sederhana, dengan hijab segiempat yang menutupi bagian dadanya.

Lucinta Luna tampil beda saat menghadiri peragaan busana milik Shella Saukia. Lucinta pun bertemu dengan beberapa rekan artis lain seperti Aurel Hermansyah, Venna Melinda, Denise Chariesta dan yang lainnya.

Bahkan, Lucinta Luna sempat bertemu dengan Isa Zega, sosok yang sempat berseteru dengannya. Lucinta tampak tampil lebih kalem, terus menebar senyum dan menyapa Isa Zega dengan ramah.

Meski beberapa netizen memuji penampilannya yang cantik nan anggun, tak sedikit pula yang justru mencibirnya lantaran dianggap menyalahi kodrat sebagai seorang pria. Netizen dengan akun @okayy_a pun dibuat heran mengapa ada yang mengundang Lucinta Luna dan memintanya tampil dengan pakaian seperti wanita muslimah. Alih-alih tersulut emosi, Lucinta Luna justru membalasnya dengan melempar candaan.

"Siapa yg undang dia wee bisa-bisanya," tulis @okayy_a.

"Aku Brand Ambassador nya kamu tukang kabelnya," jawab Lucinta Luna.

Netizen dengan akun @hotijah_97 juga menyayangkan sosok yang memberikan pekerjaan untuk Lucinta Luna untuk berpakaian seperti wanita. Kali ini, Lucinta Luna membalas dengan jawaban menohok.

"Apa boleh ya ngasih dia kerjaan begini sedangkan dia sampai kapanpun tetaplah laki?" tulis @hotijah_97.

"Ilmu padi bebas asal jangan julid sama orang. Baca pengesahan pengadilan nokkk," jawab Lucinta Luna.

