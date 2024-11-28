Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega

JAKARTA - Biodata dan Agama Lucinta Luna akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lucinta Luna merupakan seorang selebriti yang kerap menuai kontroversi. Namanya menjadi sorotan publik saat ia terlibat dalam kasus narkoba pada 2020.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, @lucintaluna_manjalita, pada Rabu, 27 November 2024, Lucinta Luna menumpahkan isi hatinya tentang insiden yang telah menghancurkan hidupnya. Ia menegaskan narkotika yang menjadi bukti dalam kasus tersebut bukan miliknya.

“Aku syok. Selama ini, selalu ingin mencari tahu siapa yang menjebak aku dengan barang haram tersebut. Tapi semua masih ambigu, karena aku tidak punya bukti nyata,” tulis Lucinta.

Biodata dan Agama Lucinta Luna

Lucinta Luna lahir dengan nama asli Muhammad Fatah di Jakarta pada 16 Juni 1989. Ia merupakan anak dari pasangan Junaedi dan Pertiwi. Dalam perjalanan hidupnya, ia menjalani operasi pergantian kelamin pada 2016 di Thailand.

Menurut keterangan Lucinta Luna, ia memilih menjalani prosedur tersebut untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Saat ini, agama Lucinta Luna adalah Islam, sebagaimana yang sering ia ungkapkan di media sosialnya

Mantan suami Lucinta Luna, Bigham, berasal dari Filipina. Pernikahan mereka pada tahun 2019 sempat menjadi perhatian publik, meski hanya bertahan satu minggu. Setelah itu, Lucinta Luna juga pernah menikah dengan Artem Boltian alias Alan, seorang pria asal Ukraina, pada 28 Juli 2023.

Pernikahan tersebut digelar di sebuah hotel mewah di Pantai Kuta, Bali, setelah sebelumnya mereka diam-diam menikah di Thailand. Namun, pernikahan itu tidak berlangsung lama, karena Lucinta Luna mengumumkan perceraiannya dengan Alan.

Karier Pribadi

Sebelum terkenal, Lucinta Luna yang masih berusia 20 tahun sempat bekerja di Elim Salon, Jakarta Barat. Kariernya di dunia hiburan dimulai saat ia bergabung dengan grup dangdut Duo Bunga, bersama Ratna Pandita. Mereka merilis lagu "Lain di Mulut Lain di Hati" yang sempat populer, namun hubungan profesional keduanya berakhir karena adanya konflik internal.

Setelah keluar dari Duo Bunga, Lucinta Luna melanjutkan karier sebagai penyanyi solo, dengan merilis beberapa lagu seperti "Bobo Dimana" dan "Jom Jom Manjalita". Selain di dunia musik, Lucinta juga mencoba peruntungan di dunia akting dengan membintangi film seperti Bridezilla dan beberapa web series pada 2019.