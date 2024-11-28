6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega

JAKARTA – Selebgram transgender, Lucinta Luna, dikenal dengan kehidupannya yang penuh kontroversi. Di tengah berbagai respon dan kritikan yang ditujukan kepada Isa Zega usai tersandung kasus penistaan agama, Lucinta Luna mengungkap fakta mengejutkan.

Melalui akun Instagram pribadinya @lucintaluna_manjalita pada Rabu (27/11/2024) dan Kamis (28/11/2024), Lucinta Luna mengaku telah dijebak oleh selebgram yang kerap dipanggil Mama Isa tersebut. Hal tersebut terjadi saat Lucinta Luna ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba 4 tahun silam.

Dengan menyertakan beberapa bukti foto dan video, Lucinta Luna ingin Isa Zega mendapat ganjarannya karena telah menghancurkan dirinya saat berada di puncak karier.

Penuh kontroversi, nama Lucinta Luna juga sempat menjadi perbincangan lantaran dirinya sering melakukan sejumlah operasi plastik untuk mempercantik diri. Hal tersebut membuat banyak warganet penasaran dengan kekayaan Lucinta Luna.

1. Syuting

Tak banyak yang tahu, Lucinta Luna mengawali kariernya di industri hiburan sejak tahun 2008. Pada saat itu, Lucinta Luna, yang menggunakan nama Cleo Vitri, berpartisipasi dalam sebuah reality show mengenai kehidupan waria yang dibentuk menjadi laki-laki bernama Be A Man.

Lucinta Luna melanjutkan kariernya di industri hiburan dengan membintangi film Hijab (2015) dan Bridezilla (2019). Tidak hanya film layar lebar, Lucinta Luna juga membintangi serial web Beautifool (2018), Star Stealer (2020), dan Princess & the Boss (2023).

Selain film dan serial web, Lucinta Luna juga banjir tawaran syuting on air dan off air. Kehidupannya yang penuh kontroversi dan kelakuannya yang kerap mengundang gelak tawa membuatnya bisa dibayar puluhan juta untuk sekali tampil.

Dalam sebuah podcast yang dihadirinya bersama Boy William, Lucinta Luna sempat menyebut bahwa pendapatannya sebulan bisa mencapai Rp500 juta.

2. Endorsement

Menjadi seorang selebgram tentunya membuat Lucinta Luna banjir tawaran endorse. Selain parasnya yang cantik, jumlah pengikut Lucinta Luna juga menjadi pertimbangan utama berbagai brand ingin bekerjasama dengan selebgram tersebut.

Saat ini, Lucinta Luna memiliki 3,9 juta pengikut di Instagram dan 7,6 juta pengikut di TikTok. Walaupun seorang transgender, Lucinta Luna kerap mendapat tawaran endorse untuk skin care dan fashion wanita.

Dalam kemunculannya di kanal YouTube Boy William, Lucinta Luna mengungkap bahwa pendapatan yang ia dapatkan dari endorsement bisa mencapai Rp5 miliar setahun.

3. Adsense YouTube

Selain aktif di Instagram dan TikTok, Lucinta Luna juga sempat aktif memposting video di platform streaming YouTube. Video yang ia bagikan kebanyakan seputar kesehariannya dan musik yang dirinya rilis beberapa tahun ke belakang.

Walaupun sudah tidak terlihat aktif, kanal YouTube Lucinta Luna mempunyai 345 ribu subscriber. Memiliki jumlah subscribers serta views yang tidak sedikit, Lucinta Luna tentunya juga mendapat adsense tidak sedikit.

4. Penyanyi

Walaupun sudah jarang terlihat merilis single, Lucinta Luna juga merupakan seorang penyanyi. Salah satu singlenya, Bobo di Mana (2018), sempat menjadi trending dan membuat namanya meroket.

Selain Bobo di Mana, Lucinta Luna juga mempunyai beberapa single yang tak kalah enak didengar, yaitu Tingkah Lakumu Kode-Kode (2018), Jom Jom Manjalita (2018), Tanpa Status (2019), dan Syukur (2021).