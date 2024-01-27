Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Ogah Bikin Huru Hara di Media Sosial, Akui Ingin Hidup Tenang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |03:30 WIB
Lucinta Luna Ogah Bikin Huru Hara di Media Sosial, Akui Ingin Hidup Tenang
Lucinta Luna ogah bikin huru hara di media sosial (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)
A
A
A

JAKARTA - Lucinta Luna mengaku tidak ingin lagi dikenal sebagai orang yang sering membuat huru hara, khususnya di media sosial. Pasalnya, transgender 35 tahun itu ingin fokus menabung dan mengelola uang untuk masa depan.

"Aku ingin memperbaiki nama baik ku. Bahwasanya lucinta Luna gak seperti ini, di balik layar kan aku kalem," ujar Lucinta Luna saat ditemui baru-baru ini.

"Aku jadi ada ambisi untuk menabung pundi-pundi uang agar aku bisa gak dicemooh lagi gak diinjak-injak lagi, aku membuktikan bukan dengan kata-kata huru hara," sambungnya.

Salah satu buktinya, ia baru saja terjun ke dunia bisnis. Bahkan bintang film Bridezilla itu baru saja membuka sebuah cafe di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan.

Lucinta Luna

Lucinta Luna ogah bikin huru hara di media sosial (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)


Lucinta Luna sendiri menjabat sebagai owner dari cafe tersebut. Ia pun mengaku bisa membangun bisnis berkat bantuan sang kekasih, yakni Mr. K yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701/lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112230/lucinta_luna-Tghs_large.jpg
Isa Zega Ditangkap, Lucinta Luna: No Comment, Aku Enggak Mau Kotori Tanganku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095834/isa_zega-t3ke_large.jpg
Isa Zega Klarifikasi Usai Lucinta Luna Ngaku Dijebak dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090577/lucinta_luna-i8zS_large.jpg
Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090565/lucinta_luna-Mp2H_large.jpg
6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090432/lucinta_luna-JuB0_large.jpg
Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement