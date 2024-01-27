Lucinta Luna Ogah Bikin Huru Hara di Media Sosial, Akui Ingin Hidup Tenang

JAKARTA - Lucinta Luna mengaku tidak ingin lagi dikenal sebagai orang yang sering membuat huru hara, khususnya di media sosial. Pasalnya, transgender 35 tahun itu ingin fokus menabung dan mengelola uang untuk masa depan.

"Aku ingin memperbaiki nama baik ku. Bahwasanya lucinta Luna gak seperti ini, di balik layar kan aku kalem," ujar Lucinta Luna saat ditemui baru-baru ini.

"Aku jadi ada ambisi untuk menabung pundi-pundi uang agar aku bisa gak dicemooh lagi gak diinjak-injak lagi, aku membuktikan bukan dengan kata-kata huru hara," sambungnya.

Salah satu buktinya, ia baru saja terjun ke dunia bisnis. Bahkan bintang film Bridezilla itu baru saja membuka sebuah cafe di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan.

Lucinta Luna ogah bikin huru hara di media sosial (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)





Lucinta Luna sendiri menjabat sebagai owner dari cafe tersebut. Ia pun mengaku bisa membangun bisnis berkat bantuan sang kekasih, yakni Mr. K yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur.