Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega

JAKARTA – Selebgram transgender, Lucinta Luna, kembali menjadi perbincangan hangat usai menyebut Isa Zega sebagai dalang dari kasus penyalahgunaan narkoba yang dialaminya 4 tahun lalu. Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya.

Melalui Instagram story dan feeds yang diunggahnya pada Rabu (27/11/2024) dan Kamis (28/11/2024) tersebut, Lucinta Luna mengungkapkan kronologi Isa Zega merupakan dalang dari kasus penyalahgunaan narkoba yang menimpanya pada tahun 2020 silam.

Penasaran mengenai detail antara perseteruan Lucinta Luna dan Isa Zega? Berikut fakta-fakta perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega.

Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega

Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega

1. Penangkapan Lucinta Luna 4 Tahun Silam

Melalui Instagram feeds-nya pada Rabu (27/11/2024), Lucinta Luna mengungkap fakta mengejutkan di balik penangkapannya dengan dugaan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2020 silam.

Lucinta Luna mengungkapkan bahwa dirinya telah dijebak oleh Isa Zega dan dipaksa mengaku telah mengkonsumsi Inex dan Tramadol oleh sejumlah oknum polisi pada saat itu. Hal tersebut membuatnya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara.

2. Gebby Vesta Punya Peran Penting

Gebby Vesta, yang juga merupakan seorang selebgram transgender, punya peranan penting dalam perseteruan ini. Lucinta Luna diketahui mendapat bukti-bukti terlibatnya Isa Zega dalam kasus penangkapannya 4 tahun yang lalu melalui Gebby Vega.

“Gebby Vesta, kenapa kamu gak dari dulu bilang dan kasih bukti ke aku?” tulis Lucinta Luna dalam caption postingannya pada Rabu (27/11/2024).

Dalam postingan itu juga, Lucinta Luna memperlihatkan sebuah video yang menunjukkan bukti chat Isa Zega kepada Gebby Vesta. Selain itu, Gebby juga mengungkap cara Isa Zega menjebak Lucinta Luna adalah dengan menyogok pekerja Lucinta Luna.

“Dia kasih Mpok Lela duit untuk beli Inex dan lempar ke tempat sampah Lucinta Luna,” jelas Gebby.

3. Sesuai dengan Kronologi Penangkapan

Pernyataan Gebby tersebut kemudian menjadi sorotan lantaran sesuai dengan kronologi kejadian penangkapan Lucinta Luna pada 11 Februari 2020 silam. Pada saat itu, Polres Metro Jakarta Barat diketahui menemukan tiga butir psikotropika di dalam tempat sampah apartemen Lucinta Luna.

Mengenai penangkapannya tersebut, Lucinta Luna menyebut Isa Zega telah mengkambinghitamkan Ghandi Fernando dengan menyebutnya telah menjebak dan melaporkan Lucinta Luna ke pihak berwajib.

4. Lucinta Luna Dipaksa Mengaku Mengkonsumsi Narkoba

Tidak hanya dijebak, Lucinta Luna juga dipaksa mengaku mengkonsumsi Inex dan Tramadol oleh sejumlah oknum polisi di Polres Metro Jakarta Barat. Hal tersebut ia ungkap dalam Instagram story-nya pada Rabu (27/11/2024).

“Sebelum press release, saya dibawa ke ruangan kosong dan dipaksa minta maaf kepada masyarakat dan wartawan kalau bahwasanya saya salah dan harusnya berterima kasih pada Polres Jakarta Barat karena telah menangkap saya,” terang Lucinta Luna di Instagram story-nya.

Belum cukup, Lucinta Luna juga membocorkan nama oknum polisi yang mengancamnya dulu.

“Yang BAP saya, Ilham Muharram. Kanitnya, Bapak Alan,” ungkapnya.

Lucinta Luna menyebut dirinya sempat meminta untuk direhabilitasi, namun tidak diijinkan. Ia malah dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu kelas satu. Walaupun bingung dengan putusan tersebut, Lucinta Luna mengaku tidak bisa berbuat banyak pada saat itu.