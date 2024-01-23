Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Bongkar Total Biaya Operasi Tubuhnya: Hampir Rp11 Miliar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:35 WIB
Lucinta Luna Bongkar Total Biaya Operasi Tubuhnya: Hampir Rp11 Miliar
Lucinta Luna bongkar biaya operasi plastik (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)
A
A
A

JAKARTA - Lucinta Luna mengaku telah menjalani berbagai operasi plastik untuk mengubah penampilannya menjadi seperti saat ini. Mantan kekasih Alan Boltian ini pun tak segan untuk membongkar total biaya yang ia habiskan agar bentuk tubuh hingga wajahnya bisa berubah sesuai dengan keinginannya.

Hal itu terungkap dalam akun Instagram, @samuelchrist. Dalam aun tersebut, Lucinta mengatakan ia melakukan banyak tindakan operasi operasi plastik di antaranya dahi, mata hingga hidung.

“Kalau (operasi) mata aku dua Rp2 miliar, terus aku juga operasi jidat,” ungkap Lucinta.

Lebih lanjut, bintang film Bridezilla ini mengatakan, operasi dahi atau jidat yang ia lakukan agar terhindar dari kerutan dan bisa selalu terlihat muda. Ia melakukan implan pada dahinya sehingga tak muncul kerutan di area tersebut.

Lucinta Luna

Lucinta Luna bongkar biaya operasi plastik (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)

“Gunanya untuk menolak tua,” paparnya.

Selain operasi di atas, transpuan ini juga mengaku melakukan bedah plastik di bagian hidung. Ia pun menghabiskan uang ratusan juta rupiah untuk mendapat bentuk hidung yang ia inginkan.

“(Operasi) hidung Rp400 juta,” kata Lucinta.

Lucinta Luna pun mengungkap total biaya yang ia keluarga untuk melakukan operasi plastik dan mempercantik dirinya. Bahkan ia mengaku sudah menghabiskan uang hampir Rp11 miliar untuk mengubah bentuk tubuh dan wajahnya.

“Total semuanya hampir Rp11 miliar lah,” jelas Lucinta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701/lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112230/lucinta_luna-Tghs_large.jpg
Isa Zega Ditangkap, Lucinta Luna: No Comment, Aku Enggak Mau Kotori Tanganku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095834/isa_zega-t3ke_large.jpg
Isa Zega Klarifikasi Usai Lucinta Luna Ngaku Dijebak dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090577/lucinta_luna-i8zS_large.jpg
Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090565/lucinta_luna-Mp2H_large.jpg
6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090432/lucinta_luna-JuB0_large.jpg
Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement