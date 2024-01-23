Lucinta Luna Bongkar Total Biaya Operasi Tubuhnya: Hampir Rp11 Miliar

JAKARTA - Lucinta Luna mengaku telah menjalani berbagai operasi plastik untuk mengubah penampilannya menjadi seperti saat ini. Mantan kekasih Alan Boltian ini pun tak segan untuk membongkar total biaya yang ia habiskan agar bentuk tubuh hingga wajahnya bisa berubah sesuai dengan keinginannya.

Hal itu terungkap dalam akun Instagram, @samuelchrist. Dalam aun tersebut, Lucinta mengatakan ia melakukan banyak tindakan operasi operasi plastik di antaranya dahi, mata hingga hidung.

“Kalau (operasi) mata aku dua Rp2 miliar, terus aku juga operasi jidat,” ungkap Lucinta.

Lebih lanjut, bintang film Bridezilla ini mengatakan, operasi dahi atau jidat yang ia lakukan agar terhindar dari kerutan dan bisa selalu terlihat muda. Ia melakukan implan pada dahinya sehingga tak muncul kerutan di area tersebut.

Lucinta Luna bongkar biaya operasi plastik (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)

“Gunanya untuk menolak tua,” paparnya.

Selain operasi di atas, transpuan ini juga mengaku melakukan bedah plastik di bagian hidung. Ia pun menghabiskan uang ratusan juta rupiah untuk mendapat bentuk hidung yang ia inginkan.

“(Operasi) hidung Rp400 juta,” kata Lucinta.

Lucinta Luna pun mengungkap total biaya yang ia keluarga untuk melakukan operasi plastik dan mempercantik dirinya. Bahkan ia mengaku sudah menghabiskan uang hampir Rp11 miliar untuk mengubah bentuk tubuh dan wajahnya.

“Total semuanya hampir Rp11 miliar lah,” jelas Lucinta.