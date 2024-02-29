Advertisement
Vision+ Suguhkan Hiburan dan Edukasi Lewat Serial Pay Later

Pasopati Baladika , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |14:19 WIB
Vision+ Suguhkan Hiburan dan Edukasi Lewat Serial <i>Pay Later</i>
Serial Pay Later tayang di Vision+ pada 29 Maret 2024.
JAKARTA – Serial terbaru Vision+, Pay Later tak hanya akan menyuguhkan kisah menghibur dengan komedi segar menggelitik. Proyek garapan sutradara Surya Ardy Octaviand itu juga menawarkan edukasi seputar dunia keuangan.

Terdiri dari delapan episode, series ini akan mengulik isu-isu seputar pinjaman online (pinjol), termasuk pihak-pihak di balik sistem pembayaran paylater. Serial ini akan memperlihatkan kehidupan para debt collector yang tak banyak diketahui orang.

Dibintangi Amanda Manopo, series ini akan menjadi inspirasi bagi penonton untuk menggunakan fitur paylater dengan bijak. Karena itu, jangan ketinggalan untuk menonton Pay Later yang akan memulai debutnya di Vision+, pada 29 Maret 2024.

Serial Pay Later bercerita tentang Tika seorang karyawati yang terjerat utang paylater yang membuatnya dipecat dari pekerjaannya di kantor pajak. Tanpa pekerjaan, dia kebingungan bagaimana membayar utang pinjolnya selama ini.

