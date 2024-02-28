Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cici Tegal Ketagihan Pinjol dalam Serial Vision+ Pay Later

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |17:44 WIB
Cici Tegal Ketagihan Pinjol dalam Serial Vision+ <i>Pay Later</i>
Cici Tegal ketagihan pinjol sampai terlilit utang, hanya di serial Vision+ Pay Later. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Pelawak Cici Tegal merupakan salah satu cast yang ikut meramaikan serial terbaru Vision+, Pay Later. Series arahan sutradara Surya Ardy Octaviand tersebut akan memulai masa tayangnya, pada 29 Maret mendatang.

Dalam series bergenre drama, komedi, dan romantis ini, Cici akan berperan sebagai Sari, seorang ibu rumah tangga yang menjalani gaya hidup konsumtif. Dia kerap berbelanja menggunakan fitur paylater yang membuatnya terlilit utang pinjol.

Kelakuan Sari tersebut membuat putrinya, Didi (Musdalifah Basri) pusing tujuh keliling hingga membuat hubungan ibu dan anak ini berujung konflik. Selain Cici Tegal, serial Pay Later juga dibintangi Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, dan Aming.

Serial ini akan memulai debutnya di Vision+, pada 29 Maret mendatang. Karena itu, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya secara gratis melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan akses laman www.visionplus.id.

Cici Tegal ketagihan pinjol yang membuat hubungannya dengan Musdalifah Basri berujung konflik. (Foto: Vision+)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement