Cici Tegal Ketagihan Pinjol dalam Serial Vision+ Pay Later

JAKARTA - Pelawak Cici Tegal merupakan salah satu cast yang ikut meramaikan serial terbaru Vision+, Pay Later. Series arahan sutradara Surya Ardy Octaviand tersebut akan memulai masa tayangnya, pada 29 Maret mendatang.

Dalam series bergenre drama, komedi, dan romantis ini, Cici akan berperan sebagai Sari, seorang ibu rumah tangga yang menjalani gaya hidup konsumtif. Dia kerap berbelanja menggunakan fitur paylater yang membuatnya terlilit utang pinjol.

Kelakuan Sari tersebut membuat putrinya, Didi (Musdalifah Basri) pusing tujuh keliling hingga membuat hubungan ibu dan anak ini berujung konflik. Selain Cici Tegal, serial Pay Later juga dibintangi Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, dan Aming.

Serial ini akan memulai debutnya di Vision+, pada 29 Maret mendatang. Karena itu, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya secara gratis melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan akses laman www.visionplus.id.