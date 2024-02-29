Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

KIKO Gelar Meet & Greet di FOMBEX Market 2024

Pasopati Baladika , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |18:17 WIB
KIKO Gelar <i>Meet & Greet</i> di FOMBEX Market 2024
Meet and greet bareng Kiko dan Lola di FOMBEX Market 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - FOMBEX (Forever Mom & Baby Expo) Market akan kembali digelar di Hall Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, pada 1-3 Maret mendatang. MNC Animation kembali terlibat dengan membawa serta dua karakter populernya, Kiko dan Lola.

Selain meet and greet bersama dua karakter tersebut, pengunjung bisa menikmati ragam activation gratis di booth MNC Animation. Sesuai dengan tagline-nya, pameran ini juga menawarkan kegembiraan dan kenyamanan bagi pengunjungnya.

Karena tidak ada biaya tiket masuk, maka pengunjung, terutama ibu dan anak, bisa menikmati pameran ini tanpa batas. Ada berbagai kegiatan menarik, menghibur, dan mendidik yang bisa dijajal anak-anak dalam pameran ini.

"Selain talk show dan workshop, pengunjung juga berkesempatan menikmati flash sale, diskon hingga 80 persen, dan lucky draw dalam pameran ini," kata Novita, Project Manager and Exhibition Leader FOMBEX Market.

Meet and Greet bersama Kiko dan Lola di FOMBEX Market. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Dia menambahkan, pameran tersebut tak sekadar tempat transaksi, namun juga panggung interaktif dalam mempromosikan ikatan orangtua dan anak. “Kebersamaan adalah inti dari hubungan yang kuat. Itulah yang kami ciptakan di FOMBEX Market," imbuhnya.

Tahun ini, MNC Animation akan menggelar meet and greet, dance, dan foto bersama Kiko dan Lola. Tersedia pula ragam activation yang bisa diakses gratis, termasuk mewarnai, permainan, dan aneka merchandise menarik.

Halaman:
1 2
