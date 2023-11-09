MNC Animation Kembali Bawa Kiko dan Lola di Fombex 2024

JAKARTA - Kiko dan Lola kembali menyapa penggemarnya di Fombex 2024. Ini menjadi pameran lanjutan, setelah menggelar pameran pertama di ICE BSD City, pada 5-9 Juli 2023.

MNC Animation akan menggelar meet & greet, dance, dan sesi foto bersama dua karakter animasi KIKO tersebut. Pengunjung cilik juga bisa mewarnai hingga bermain games dengan hadiah menarik.

Sementara itu, Fombex 2024 menawarkan format baru yang terdiri dari Fombex Market dan Fombex Expo. Menariknya, dua format acara itu akan digelar di tempat dan waktu yang berbeda.

Sekadar informasi, Fombex Market menawarkan format bazar yang unik, menyenangkan, dan didesain menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak, dari perawatan kesehatan sampai perlengkapan sehari-hari.

Rencananya, Fombex Market akan digelar di City Hall, Pondok Indah Mall 3, pada 1-3 Maret 2024. Sedangkan Fombex Expo akan dihelat di ICE BSD City, pada 7-11 Agustus 2024.

Selama 5 hari, pameran itu akan menampilkan berbagai produk dan layanan belanja ritel hingga peluang kemitraan bisnis. Ada juga berbagai kegiatan, seperti demonstrasi interaktif, diskusi ahli, kompetisi menarik, dan sesi informatif.

Dengan demikian, pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan exhibitor untuk mendapatkan solusi dan product knowledge yang tepat tentang panduan kehamilan, pengasuhan, dan perkembangan awal anak.

“Fombex 2024 masih mengusung tagline A Comforting Place for Mom & Baby to Every Needs. Hal ini, karena ajang itu memberikan solusi tepat kebutuhan ibu dan anak,” kata Bintang Novita Sari, Project Manager & Exhibition Leader Fombex.