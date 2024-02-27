Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Premium Rush, Kurir Sepeda vs Polisi Korup

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Premium Rush, Kurir Sepeda vs Polisi Korup
Sinopsis Film Premium Rush (Foto; Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Premium Rush akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Premium Rush adalah film thriller aksi Amerika tahun 2012 yang disutradarai oleh David Koepp dan ditulis oleh Koepp dan John Kamps.

Film ini dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez, dan Jamie Chung. Cerita ini mengikuti seorang kurir sepeda yang dikejar di sekitar New York City oleh seorang polisi korup yang menginginkan amplop yang dibawa oleh kurir tersebut.

Sinopsis Film Premium Rush, Kurir Sepeda vs Polisi Korup

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 75% berdasarkan 165 ulasan, dengan rating rata-rata 6.30/10.

Sinopsis Film Premium Rush

Wilee adalah lulusan Columbia Law School yang merasa kecewa dan enggan mengikuti ujian bar, menghindari kehidupan yang membosankan di dunia hukum. Dia menikmati pekerjaannya sebagai kurir sepeda di New York City, meskipun sering bertengkar dengan pacarnya dan sesama kurir sepeda, Vanessa, yang bersikeras bahwa dia seharusnya membuat sesuatu dari dirinya. Bahkan pilihan sepedanya pun tidak lazim; bingkai baja, gigi tetap, tanpa rem.

Ruang kos Vanessa, Nima, menukarkan tabungannya sebesar $50,000 kepada Mr. Leung, seorang hawaladar Tiongkok, untuk mendapatkan tiket. Tiket tersebut akan diberikan kepada Sister Chen sebagai pembayaran atas penyelundupan anak dan ibunya ke Amerika Serikat.

Robert Monday, seorang pecandu judi, mengetahui tentang tiket tersebut yang dapat dikembalikan kepada Mr. Leung untuk uang. Dia mendekati Nima, yang sudah mempekerjakan Wilee untuk mengantarkannya kepada Sister Chen. Dia mencoba untuk menipu Wilee agar memberinya tiket, tetapi Wilee menolak.

Wilee pergi dengan Monday mengejar. Wilee pergi ke kantor polisi hanya untuk mengetahui bahwa Monday adalah seorang detektif polisi. Berpikir bahwa dia sedang mengantarkan sesuatu yang ilegal, Wilee memberi tahu pengirimannya Raj bahwa dia membatalkan pengantaran. Kembali ke kampus Nima, Wilee meninggalkan amplop yang diambil oleh saingannya, Manny.

Dengan tanda terima pengiriman yang dicuri dari Nima, Monday menelepon dispatcher untuk mengalihkan pengantaran ke alamat yang berbeda. Wilee bertemu dengan Nima dan menghadapinya tentang tiket, dan dia mengungkapkan kebenaran. Wilee mengejar Manny, yang menolak memberikan paketnya kepada Wilee. Mereka berlomba dan dikejar oleh seorang polisi sepeda yang sebelumnya mencoba menangkap Wilee.

Di dekat alamat Monday, polisi sepeda menjatuhkan Manny dari sepedanya dan menangkapnya. Vanessa, yang telah mengetahui tipu daya Monday dan bergegas ke tempat itu, memberikan tas Manny kepada Wilee. Saat mereka akan melarikan diri, Wilee tertabrak taksi dan patah beberapa tulang rusuk. Dia dilarikan ke ambulans bersama Monday, sementara sepedanya yang rusak dibawa ke tempat penyitaan dengan amplop yang tersembunyi di handlenya.

