HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Eye in the Sky, Drone Amerika Serikat yang Lihai dan Mematikan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |22:01 WIB
Sinopsis Film Eye in the Sky, Drone Amerika Serikat yang Lihai dan Mematikan
Sinopsis film Eye in the Sky (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Eye in the Sky akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Eye in the Sky adalah film thriller Inggris tahun 2015 yang dibintangi oleh Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, dan Barkhad Abdi.

Disutradarai oleh Gavin Hood dan ditulis oleh Guy Hibbert, film ini mengeksplorasi tantangan etika perang drone. Eye in the Sky menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 95%, berdasarkan 175 kritikus, dengan skor rata-rata tertimbang 7,5/10.

Sinopsis Film Eye in the Sky

Film ini dimulai di Nairobi, Kenya, di mana Alia Mo'Allim, seorang gadis kecil, bermain hula-hoop di halaman belakangnya.

Sinopsis Film Eye in the Sky, Drone Amerika Serikat yang Lihai dan Mematikan

Kolonel Angkatan Darat Inggris Katherine Powell bangun dan mendengar bahwa agen rahasia Inggris/Kenya telah dibunuh oleh kelompok Al-Shabaab. Dari Markas Besar Northwood, dia memimpin misi untuk menangkap tiga dari sepuluh pemimpin Al-Shabaab tingkat tinggi, yang bertemu di rumah aman di Nairobi.

Tim multinasional bekerja pada misi penangkapan, terhubung melalui sistem video dan suara. Pengawasan udara disediakan oleh drone USAF MQ-9 Reaper yang dikendalikan dari Pangkalan Angkatan Udara Creech di Nevada oleh Letnan Satu Steve Watts. Agen lapangan rahasia Kenya, termasuk Jama Farah, menggunakan kamera ornithopter dan insectothopter jarak pendek untuk menghubungkan intelijen darat.

Pasukan khusus Kenya ditempatkan di dekatnya untuk melakukan penangkapan. Pencocokan wajah untuk mengidentifikasi target manusia dilakukan di Pusat Intelijen Gabungan Pasifik di Pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor di Hawaii. Misi diawasi di Inggris oleh pertemuan COBRA yang melibatkan Letnan Jenderal Inggris Frank Benson, dua menteri penuh, dan seorang menteri di bawah sekretaris.

Farah menemukan bahwa ketiga target tingkat tinggi sekarang membekali dua pembom bunuh diri untuk apa yang diasumsikan sebagai serangan terhadap target sipil. Powell memutuskan bahwa ancaman bom yang akan datang mengubah tujuan misi dari "tangkapan" menjadi "bunuh". Dia meminta Watts untuk mempersiapkan serangan misil Hellfire yang presisi pada bangunan tersebut, dan meminta pendapat penasihat hukum Angkatan Darat Inggris.

Dengan frustrasi, penasihatnya menyarankannya untuk mencari persetujuan dari atasan. Benson meminta izin dari anggota COBRA, yang gagal mencapai keputusan dan merujuk pertanyaan tersebut ke Menteri Luar Negeri Inggris, yang saat itu sedang dalam misi perdagangan ke Singapura. Dia tidak memberikan jawaban pasti dan mengacu kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yang langsung menyatakan pembom bunuh diri Amerika sebagai musuh negara. Menteri Luar Negeri kemudian menekankan agar COBRA berusaha maksimal untuk meminimalkan kerusakan sekunder.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
