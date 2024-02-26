Sinopsis Film Hotel Mumbai, India Diserang Teror Mencekam

JAKARTA - Sinopsis film Hotel Mumbai akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hotel Mumbai adalah film thriller aksi tahun 2018 yang disutradarai oleh Anthony Maras dan ditulis bersama oleh Maras dan John Collee.

Film ini dibintangi oleh Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher, Tilda Cobham-Hervey, Jason Isaacs, Suhail Nayyar, Nagesh Bhosle, dan Natasha Liu Bordizzo. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 76% berdasarkan 215 ulasan.

Sinopsis Film Hotel Mumbai

Pada 26 November 2008, pelayan datang untuk bekerja di Hotel Taj Mahal Palace di Mumbai, India, di bawah kepemimpinan koki kepala Hemant Oberoi. Tamu-tamu hari itu termasuk pewaris British-Iran Zahra Kashani dan suaminya David, dengan putranya Cameron dan pengasuhnya Sally, serta mantan operatif Spetznaz Vasili.

Malam itu, teroris dari organisasi Lashkar-e-Taiba, di bawah komando "the Bull", melancarkan serangan terkoordinasi terhadap 12 lokasi di Mumbai, termasuk hotel tersebut. Karena polisi setempat tidak dilatih atau dilengkapi dengan baik untuk menangani serangan tersebut, mereka terpaksa menunggu bantuan dari New Delhi. Dalam kekacauan yang terjadi, Arjun, David, Zahra, dan Vasili terjebak di restoran hotel bersama beberapa tamu lain, sementara Sally tetap bersama Cameron di kamar hotel mereka. Seorang wanita yang melarikan diri dari teroris masuk ke kamar hotel, dan Sally bersembunyi dengan Cameron di lemari saat teroris menembak wanita tersebut dan kemudian pergi.

Mendengar tentang pengalaman dekat Sally, David berhasil menyelinap melewati teroris dan berhasil mencapai Sally dan Cameron. Sementara itu, Arjun mengantar tamu-tamu lain ke Chambers Lounge, sebuah klub eksklusif yang tersembunyi di dalam hotel, tempat mereka berharap dapat tetap aman. David, Sally, dan Cameron mencoba bergabung kembali dengan yang lain, tetapi David ditangkap dan diikat oleh teroris sementara Sally dan Cameron terjebak di dalam lemari.

Sementara itu, perwira polisi DC Vam dan rekannya masuk ke hotel dengan harapan mencapai ruang keamanan sehingga mereka dapat melacak pergerakan teroris. Di dalam, Arjun mencoba mengantar tamu yang terluka parah ke rumah sakit, tetapi saat bertemu dengan petugas, wanita tersebut panik dan melarikan diri sebelum akhirnya terbunuh oleh teroris. Arjun mengantar petugas ke ruang keamanan di mana mereka menemukan teroris yang hendak masuk ke Chambers Lounge. Vam memerintahkan Arjun untuk tinggal saat ia pergi menyerang teroris, berhasil melukai satu bernama Imran.

Melawan saran Oberoi, Zahra dan Vasili, bersama dengan beberapa tamu lain, memutuskan untuk meninggalkan lounge untuk melarikan diri, tetapi Zahra dan Vasili ditangkap dan dijadikan tawanan bersama David, sementara yang lain tewas dalam upaya melarikan diri.