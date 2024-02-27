Agak Laen Disorot Media Asing Usai Didapuk Jadi Film Kedua Terlaris di Indonesia

Agak Laen disorot media asing, usai didapuk jadi film terlaris kedua di Indonesia (Foto: Instagram/imajinari.id)

JAKARTA - Agak Laen sukses menjadi film Indonesia terlaris nomor 2 usai meraih 7 juta penonton. Perolehan prestasi ini membuat film karya sutradara Muhadkly Acho itu disorot media asing, Deadline.

Dilansir Deadline, Selasa (27/2/2024), disebutkan bahwa jumlah penonton film Agak Laen terus bertambah.

Tak menutup kemungkinan film yang dibintangi Bene Dion Rajagukguk, Oki Rengga, Indra Jegel, Boris Bokir dan Tissa Biani Azzahra akan menggeser film KKN di Desa Penari yang kini menduduki peringkat pertama Film Indonesia Terlaris.

“Kini hanya tertinggal dari KKN di Desai Penari tahun 2022, judul horor lainnya, yang mendapat lebih dari 10 juta penonton,” tulis Deadline.

Deadline juga menuliskan film Agak Laen ini dibintangi oleh para podcaster Tanah Air dengan nama podcast bertajuk serupa. Film ini juga berhasil tayang di sejumlah negara seperti Malaysia hingga Brunei Darussalam.

Lebih lanjut, Deadline juga mengungkap wawancara bersama sang produser film Agak Laen, Ernest Prakasa. Media ini mengungkap alasan Ernest merilis film horor komedi ini untuk mengurangi ketegangan di tengah Pemilu 2024 di Tanah Air.

“Karena ketegangan politik saat ini, muncul permintaan akan sesuatu yang menghibur. Tertawa melepaskan ketegangan,” ungkap Ernest.

Media asal Amerika Serikat ini juga menyoroti minat film horor di Indonesia yang cukup kuat. Namun, film bergenre horor ini diberi bumbu komedi yang mampu menggelitik penonton.

“Film horor biasanya tampil baik di box office Indonesia, namun produser Agak Laen, Ernest Prakasa mengatakan formula filmnya adalah komedi berdosis kuat,” tambah Deadline.