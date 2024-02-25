Agak Laen Jadi Film Terlaris ke-2 di Indonesia Usai Raih 7 Juta Penonton

Agak Laen resmi jadi film terlaris ke-3 di Indonesia (Foto: Instagram/imajinari.id)

JAKARTA - Film bergenre komedi horor, Agak Laen, kembali menoreh prestasi. Pasalnya, film karya Muhadkly Acho yang rilis pada 1 Februari 2024 ini resmi menembus 7 juta penonton dan menjadi Film Terlaris ke-2 di Indonesia.

Kabar tersebut dibagikan melalui akun Instagram rumah produksi Imajinari, melalui Instagramnya @imajinari.id. Dalam unggahannya, akun Instagram milik Imajinari membuat pengumuman bahwa film yang dibintangi Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga dan Bene Dion ini telah melampaui 7 juta penonton kurang dari 30 hari penayangannya di layar lebar.

BACA JUGA: Nazar Nyeleneh Oki Rengga jika Film Agak Laen Tembus 7 Juta Penonton

“SAH! 7.000.000 penonton dan seluruh rakyat Indonesia sudah siap jadi saksi kilauan Batak Silper & Batak Emas,” tulis akun Instagram Imajinari.

Sebelumnya, film Agak Laen ini sukses bikin bangga industri perfilman Indonesia usai meraih 6 juta penonton hanya dalam waktu 18 hari setelah debut di bioskop. Selain itu, film ini juga menjadi buah bibir di sosial media dan mendapat ulasan positif dari para penikmat film Tanah Air.

Film Agak Laen resmi jadi film terlaris ke-3 di Indonesia (Foto: Instagram/imajinari.id)

Kini, Agak Laen pun resmi menggeser posisi film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss part 1 yang mendapat 6,8 juta penonton saat dirilis pada 2016.

Sementara itu, film terlaris di Indonesia pada posisi pertama sendiri diduduki oleh film horor KKN di Desa Penari yang mendapat lebih dari 10 juta penonton.

BACA JUGA: Film Agak Laen Raih 3 Juta Penonton Gegara Celetukan Indra Jegel

Momen film Agak Laen tembus 7 juta penonton ini mengundang komentar para netizen dan rekan selebritis lainnya. Mereka ikut bangga dan memberi ucapan selamat untuk prestasi film Indonesia ini.

“Huaaa akhirnya,” kata akun @ok******.